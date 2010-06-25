26 واحد مختلف دانشگاهی در استان کردستان دائر است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کشور عراق، ارسلان ازهاری شامگاه پنجشنبه و در دیدار هیئت استان کردستان با رئیس دانشگاه سلیمانیه عراق اظهار داشت: افزایش تعداد واحدهای دانشگاهی استان کردستان در حالی به بیش از 26 واحد رسیده است که در سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی هیچ واحد دانشگاهی در استان کردستان وجود نداشت و افزایش شمار دانشجویان و مراکز آموزش عالی در این استان همچنان نیز به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار دارد.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان بیان داشت: در کنار افزایش مراکز آموزش عالی و شمار دانشجویان، توجه به افزایش رشته های کاربردی و تحصیلات تکمیلی نیز از جمله برنامه ها و اقدامات آموزش عالی در استان کردستان به شمار می رود.

ازهاری خاطرنشان کرد: افزایش ارتباطات بین کشور عراق و جمهوری اسلامی ایران یک امر لازم و ضروری است و باید با توجه به اشتراکات بسیار زیاد در حوزه های فرهنگی این امر مهم مورد توجه بیشتر مسئولان دو طرف قرار گیرد.

وی گفت: استان کردستان علاوه بر حوزه های علمی و آموزشی در بخشهای کشاورزی نیز دارای توانمندیهای بسیار خوبی است و ما آماده هستیم که همکاری و تعامل خود را در این بخش افزایش دهیم که خوشبختانه تمایل بسیار خوبی نیز از سوی طرف عراقی هم وجود دارد.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان در ادامه با اشاره به موفقیت های این استان در طول چند سال اخیر افزود: در حال حاضر استان کردستان در حوزه های اقتصادی و تولیدی نیز توانمندیهای بسیار خوبی دارد و می توان از این پتانسیلها برای توسعه مبادلات مرزی مورد توجه قرار داد.

ازهاری در پایان گفت: در جریان دیدارهای مسئولان استان کردستان و سلیمانیه عراق تفاهم نامه های بسیار خوبی به امضا رسیده است که با اجرایی شدن آنها میزان مبادلات دو طرف افزایش چشمگیری خواهد یافت.

در ابتدای این دیدار رئیس دانشگاه سلیمانیه عراق گزارشی از وضعیت فعالیتهای این مرکز آموزشی را ارائه داد و خواستار گسترش مبادلات آموزشی و فرهنگی بین دو طرف شد.

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران با محوریت استان کردستان و با حضور بیش از 185 شرکت از 21 استان کشور و در قالب 270 غرفه شامگاه چهارشنبه با حضور مسئولان دو طرف در محل دائمی نمایشگاه های شهر سلیمانیه گشایش یافت و تا روز ششم تیر ماه ادامه خواهد داشت.