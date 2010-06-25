برنامه سازی موثر موجب ارتقای جایگاه رادیو می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی معاونت صدا اعلام کرد به همت امور آموزشی مجموعه کارگاه های آموزشی ویژه مشاغل برنامه سازی پیش بینی شده است که عوامل تهیه برنامه رادیویی با سپری کردن دوره های یاد شده از تجارب اساتید در تولید و پخش برنامه استفاده می کنند.

در اولین نشست آموزشی که با استقبال همکاران برگزار شد، محمدحسین صوفی دغدغه های گویندگان برنامه های رادیویی را شنید و راهکار کم کردن فشارهای کاری را بیان کرد.

معاون صدا با تصریح عزم مدیران رادیو برای کم رنگ کردن تدریجی مشکلات، هویت رادیو را برنامه سازی موثر دانست و از برنامه سازان خواست تلاش خود را برای ارتقای جایگاه و هویت رادیو در بین مخاطبان افزایش دهند.

وی افزود: یکی از مولفه های توفیق برنامه های رادیویی بهره مندی از تجارب اساتید و انتقال آن از طریق آموزش های که به صورت منظم و جدی از سوی امور آموزشی در دستور کار قرار گرفته است.

صوفی در این نشست از تلاش خود در ارتقای برآورد تولید برنامه های رادیویی خبر داد و گفت: با مساعدت حوزه اداری و مالی و معاونت برنامه ریزی و نظارت سازمان افزایش برآورد تولید برنامه های رادیویی در دستور کار قرار دارد که انشاءالله در آینده محقق خواهد شد.