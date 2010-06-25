مراکز آموزش فنی و حرفه ای در سلیمانیه عراق راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کشور عراق، ارسلان ازهاری پنجشنبه شب و در جریان دیدار هیئت اقتصادی و تجاری استان کردستان با استاندار سلیمانیه عراق اظهار داشت: در حال حاضر استان کردستان یکی از مناطق ویژه کشور در زمینه توانایی های فنی و حرفه ای در بخش نرم افزاری و سخت افزاری به شمار می رود که این آمادگی برای احداث مراکز فنی و حرفه ای در سلیمانیه عراق وجود دارد.

وی ادامه داد: در طول پنج سال گذشته میزان فضاهای آموزش فنی و حرفه ای در استان کردستان بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده و خوشبختانه امروز مجهزترین مراکز آموزشی فنی و حرفه ای کشور در شهرهای سنندج و مریوان فعال هستند و با توجه به این استعدادها می توان در راستای افزایش مبادلات بین دو طرف در این بخش نیز برنامه ریزی نمود.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان بیان داشت: جمهوری اسلامی ایران می تواند در زمینه ارائه خدمات آموزشی مهارت‌های فنی، غیرفنی، مدیریتی و مربیگری مورد نیاز متقاضیان جویای مهارت استان سلیمانیه عراق مطابق با استانداردهای مهارت‌آموزی جهانی به منطقه خدمت ارایه کند و حتی ما حاضریم در بخش آموزش مربیان و راه اندازی مراکز آموزش فنی و حرفه ای توسط بخش خصوصی نیز تسهیلات و شرایط لازم را فراهم کنیم.

ازهاری به سفرهای متعدد مقامات ایرانی و عراقی در چند ماه گذشته و امضای چندین تفاهم نامه بین دو طرف اشاره کرد و گفت: احداث دو پل توسط طرفین در محل ورودی مرز رسمی باشماق، اجرای فیبر نوری برای تاسیسات مخابراتی و تامین برق قسمت های از منطقه شمال عراق از جمله موارد این توافق نامه ها است که باید از سوی دو طرف به صورت جدی پیگری شود .

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان افزود: ایجاد واحدهای بین المللی در دانشگاه کردستان در کنار توجه به دیگر مباحث فرهنگی نیز در دستور کار قرار دارد که می تواند در زمینه مبادلات استاد و دانشجو بین دو طرف تاثیر گذار باشد .

ازهاری به نمایشگاه تخصصی توانمندی های جمهوری اسلامی در سلیمانیه اشاره کرد و عنوان کزد: این نمایشگاه با هدف توسعه مبادلات تجاری و با خواست و همکاری بخش های دولتی و خصوصی راه اندازی شده است .

وی افزود: معرفی توانمندی های ایران ، شناخت از بازار هدف و توسعه و ارتقای تعاملات دو جانبه از دیگر اهداف برپایی این نمایشگاه است که خوشبختانه در طول دو روز گذشته برپایی این نمایشگاه با استقبال چشم گیری مواجه بوده است.

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران با محوریت استان کردستان و با حضور بیش از 185 شرکت از 21 استان کشور و در قالب 270 غرفه شامگاه چهارشنبه با حضور مسئولان دو طرف در محل دائمی نمایشگاه های شهر سلیمانیه گشایش یافت و تا روز ششم تیر ماه ادامه خواهد داشت.