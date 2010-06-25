برزیل به میانجیگری درباره موضوع هسته ای ایران ادامه می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هندو، وزیر خارجه برزیل در گفتگو با خبرنگاران در بلغارستان اظهار داشت: دولت برزیل به شرط آنکه حمایت آشکار و واضح را از سوی غرب برای میانجیگری در برنامه هسته ای ایران دریافت کند، به ادامه تلاشهای خود برای کاهش تنشها درباره موضوع هسته ای این کشور ادامه می دهد.

"سلسو آموریم" گفت: فرانسه موافق میانجیگری بیشتر برزیل و ترکیه برای کمک به کاهش تنش ها در قبال برنامه هسته ای ایران بود و اگر دو عضو دیگر گروه وین (آمریکا و روسیه) موافق میانجیگری ما در برنامه تهران باشند، با خرسندی تمام برای کمک به برنامه هسته ای ایران تلاش می کنیم.

روسای جمهوری ایران و برزیل به همراه نخست وزیر ترکیه روز دوشنبه 27 اردیبهشت در پی مذاکراتی که در حاشیه نشست گروه 15 در تهران داشتند بیانیه ای سه جانبه را منتشر کردند که به "بیانیه تهران" اشتهار یافته است؛ بر اساس آن قرار شد که اورانیوم کمتر غنی شده ایران بر اساس توافق با گروه وین در آنکارا با اورانیوم 20 درصد غنی شده مورد مبادله قرار گیرد.

در حالی که ایران با انتشار بیانیه تهران بار دیگر بر شفافیت برنامه هسته ای خود تاکید کرد، قطعنامه آمریکا و همپیمانانش علیه ایران سرانجام با 12 رای مثبت، 2 مخالف و یک رای ممتنع به تصویب رسید. نکته قابل توجه در تصویب این قطعنامه، ناکامی غرب در به دست آوردن اجماع کامل بود به طوری که ترکیه و برزیل به صراحت با این قطعنامه مخالفت کردند.