کمترین میزان تعدیل نیرو صنعت سنگ در لرستان اتفاق افتاد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، خداداد غیاثوند شامگاه پنجشنبه در حاشیه جلسه کارگروه اشتغال استان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: یکی از مهمترین وظایف دبیرخانه کارگروه های اشتغال حفظ اشتغال موجود در کشور است.

وی با اشاره به روند تعدیل نیرو در بخش های مختلف کشور، عنوان کرد: ما داریم بابت بیمه بیکاری افرادی که در روند تعدیل از کار بیکار می شوند هزینه های میلیاردی مصرف می کنیم در حالیکه اگر همین پول را صرف تثبیت اشتغال می کردیم مجبور به از کار بیکار کردن تعدادی از نیروهای شاغل در حوزه صنعت نمی شدیم.

دبیر کانون سراسری سنگ ایران ضمن هشدار نسبت به استمرار این روند، گفت: اگر برای حفظ اشتغال کنونی فعالیتی صورت نگیرد با مشکل جدی مواجه می شویم.

غیاثوند خاطر نشان کرد: به طور قطع حفظ و تثبیت اشتغال موجود بسیار راحت تر و پایدارتر از ایجاد اشتغال است.

وی با تاکید بر اینکه باید برای حفظ اشتغال در کشور و لرستان برنامه ریزی اصولی صورت گیرد، خواستار ارائه راهکارها از سوی کارشناسان در این زمینه شد.

غیاثوند با تاکید بر اینکه گاهی تعدیل نوعی از مدیریت است برای اداره یک صنعت، ادامه داد: ولی وقتی ظرفیت های لازم برای عدم تعدیل نیرو وجود دارد نباید این روند استمرار داشته باشد.

دبیر کانون سراسری سنگ ایران یادآور شد: در حال حاضر تشکلهای استانی سنگ در 18 استان کشور در حال فعالیت است.

به گزارش مهر، استان لرستان با توجه به منابع غنی سنگ به خصوص سنگ‌های تزئینی و نما در منطقه، اغلب در زمینه سرمایه‌گذاری در راستای فرآوری انواع سنگ‌های تزئینی، ساختمانی و مواد کانی غیرفلزی استانی مستعد است.

بیشتر معادن استان لرستان به سنگهای نما و تزئینی اختصاص دارد به طوریکه با داشتن حدود یک چهارم ذخایر سنگ های تزئینی کشور حائز رتبه اول در این زمینه است.

تولیدات سنگ لرستان 28 درصد تولیدات کشور و سه درصد تولید جهانی است. از انواع معادن این استان می توان به سنگ گچ، سنگ آهک، سنگ چینی، فروسیلیس، فلدسپات، تالک، نمک و سنگ لاشه پالون اشاره کرد.

هم اکنون لرستان بعد از اصفهان به لحاظ میزان استخراج سنگ در رتبه دوم قرار دارد و سالانه بیش از سه میلیون تن انواع سنگ تزئینی و ساختمانی از معادن این استان استخراج می شود که بخشی از آن در استان، بخشی در بازارهای داخلی و حدود 200 هزار تن آن در بازارهای کشورهای حوزه خلیج فارس، اروپا و کشورهای آسیای جنوب شرق مصرف می شود.