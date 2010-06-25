اتاق مطالعات ایران در کتابخانه ملّی فیلیپین افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم با حضور خانم ویلما لابرادور رئیس کمیسیون ملّی فرهنگ و هنر فیلیپین، علی مجتبی روزبهانی سفیر کشورمان در مانیل، دکتر قهرمان سلیمانی رئیس مرکز توسعه همکاریهای علمی و دانشگاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، شهاب الدین دارایی رایزن فرهنگی و خانم دکتر پرودنشیا کروز رئیس کتابخانه ملّی فیلیپین، دیپلمات های خارجی از کشورهای ونزوئلا، نیجریه و آلمان ، مقامات فرهنگی، استادان، دانشجویان علوم کتابداری، ایرانیان مقیم برگزار شد.

دارایی رایزن فرهنگی کشورمان در این مراسم در سخنانی با اشاره به اهمیت کتاب در زندگی انسانها آن را به جویباری دائمی و رونده تشبیه نمود که همواره انسانها را از سرچشمه علوم جدید و تازه سیراب می‌کند.

در ادامه این مراسم خانم لابراودوررئیس کمیسیون ملی فرهنگ و هنر فیلیپین با اشاره به برنامه مبادلات فرهنگی علمی و آموزشی میان دو کشوراز رایزنی فرهنگی سفارت ایران در فیلیپین بهخاطر ایجاد فرصتی برای مردم فیلیپین برای آشنایی بهتر و بیشتر با فرهنگ، تاریخ وتمدن ایران تشکر و قدردانی کرد.