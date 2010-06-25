ترویج فرهنگ دینی از اولویتهای طرح تابستانی اوقات فراغت است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، حجت الاسلام جمال یاری ظهر جمعه در همایش مربیان و رابطان فرهنگی افزود: طرح اوقات فراغت بستر مناسبی است تا توجه بیشتری به نسل جوان به ویژه دانش آموزان و نوجوانان شود.

وی بر نقش رابطان و مربیان فرهنگی در انتقال صحیح فرهنگ دینی تاکید کرد و اظهار داشت: همه باید برای تکامل شخصیت نسل جوان و هدایت آنها به سمت استفاده از سرمایه عظیم جوانی بکوشیم که در این زمینه وظیفه مربیان و رابطان فرهنگی نقش بسیار تاثیرگذاری است.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان نیز در این همایش گفت: امسال 180 پایگاه بوستان معرفت و 80 هسته فرهنگی جوان با 500 میلیون ریال اعتبار و با هدف ارتقای سطح فرهنگی جوانان در قالب طرح اوقات فراغت در گیلان فعالیت می کنند.

طرح اوقات فراغت سازمان تبلیغات اسلامی امسال از اول تیر آغاز شد که در نیمه مرداد و قبل از آغاز ماه رمضان به پایان می رسد.