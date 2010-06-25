صهیونیستها سه بار نوار غزه را بمباران کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، رژیم صهیونیستی ادعا کرد که این حملات در پاسخ به خمپاره هایی بود که به سوی ارتش اسرائیل پرتاب شد و به یک ساختمان در نواحی جنوبی مناطق اشغالی اصابت کرد.

در همین حال "اسماعیل هنیه" نخست وزیر دولت منتخب فلسطین اعلام کرده است: دولت منتخب فلسطین برای حفظ وحدت داخلی در راستای حمایت از ملت فلسطین با گروه های فلسطینی تماس هایی برقرار کرده است.

اظهارات هنیه پس از آن مطرح می شود که مقامات سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی اخیرا بارها نوارغزه را به جنگ علیه مجدد تهدید و جنگنده های این رژیم مناطق مختلف غزه را بمباران کرده اند.

