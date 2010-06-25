هنوز یک ایتالیایی در جام جهانی باقی مانده است!/ لیپی اعتراف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، شکست سه بر دو تیم ملی فوتبال ایتالیا در برابر اسلوواکی صحنه های شگفت انگیزی از عبور خاموش "مارچلو لیپی" از تونل تاریک به سوی رختکنها و اشک بازیکنان ایتالیایی در میدان بازی را به وجود آورد. آخرین شکست ایتالیا در مرحله گروهی به جام جهانی 1974 در آلمان غربی باز می گردد. زمانی که "فابیو کاپلو" 28 ساله بود و تنها گل تیمش که در نهایت از مرحله گروهی رقابتها حذف شد را به ثمر رسانده بود.

"هاوارد وب" داور انگلیسی بازی تیمهای ملی فوتبال ایتالیا و اسلوواکی به دلیل آفساید اعلام کردن گل تساوی ایتالیا بحثها و انتقادات فراوانی را بر انگیخت اما "لیپی" با به عهده گرفتن تمامی مسئولیت این شکست دردناک اعلام کرد: "من تمامی مسئولیت آنچه رخ داده است را به عهده می گیرم. اگر قلب و پاهای یک تیم در چنین رقابت مهمی مملو از ترس و وحشت باشد و بازیکنان نتوانند توانایی های خود را به نمایش بگذارند، به خاطر مربی است که نتوانسته است آنطور که باید به آنها آموزش دهد."

برد تیم ملی فوتبال اسلوواکی این تیم را راهی دور دوم رقابتها کرده و در برابر تیم دوم گروه F یعنی پاراگوئه قرار داد. از سویی دیگر باخت ایتالیا تنها با دو امتیاز صحنه های غم انگیزی را در سرتاسر ایتالیا به وجود آورد و طرفداران تیم ملی این کشور را به شدت سرخورده و ناامید کرد.

خروج تیم ملی فوتبال ایتالیا در پی حذف تیم ملی فرانسه به این معنی است که دو فینالیست بزرگ جام جهانی سال 2006 توانایی صعود از مرحله گروهی رقابتها را نداشته اند.

بر اساس گزارش میرر، "ویتک" زننده دو گل تیم اسلوواکی در رابطه با برد تیمش می گوید: "این موفقیتی بزرگ است، ما توانستیم محدودیتها را در فوتبال اسلوواکی از بین ببریم؛ موفقیتی که حتی نمی توانستیم خوابش را ببینیم."