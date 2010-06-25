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۴ تیر ۱۳۸۹، ۱۴:۱۶

آیت الله ایمانی:

مسئولان فارس باید برای دریافت سهم اعتبارات استان اقدام کنند

مسئولان فارس باید برای دریافت سهم اعتبارات استان اقدام کنند

شیراز - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان فارس گفت: مسئولان نباید در اتاق خود نشسته تا وزارتخانه ها سهم آنها را از اعتبارات معین کنند بلکه آنان باید در راستای افزایش اعتبارات سازمانهای خود اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، آیت الله اسد الله ایمانی در خطبه های این هفته نماز جمعه شیراز تصریح کرد: مسئولان استان باید شخصا برای انجام این کار اقدام کرده و با مراجعه به وزارتخانه های خود حقشان را دریافت کنند.

وی تصریح کرد: برخی از وزرا با سفر به استان فارس وعده ها و قول هایی را مطرح می کنند اما در این خصوص مدیران مربوطه امور را دنبال نمی کنند تا آن قولها محقق شود.

نماینده ولی فقیه در استان فارس با اشاره به روز صنعت و معدن نیز بیان کرد: در استان فارس سرانه درآمد بخش صنعت و معدن از برخی دیگر از استانها کمتر است.

آیت الله ایمانی با اشاره به فقدان صنایع مادر در این استان نیز بیان کرد: پیش از این به دنبال صنایع مادر و اصولی در این استان نبوده ایم اما امروز باید این وضعیت جبران شود.

کد مطلب 1106870

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