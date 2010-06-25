شرایط مذاکره با غرب را جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در خطبه های نماز جمعه این هفته قم با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در جمع اساتید دانشگاه ها اظهار داشت: من به دوستان و خودی ها می گویم که چشمانمان را باز کنیم دشمن علیه ما قطعنامه صادر می کند، اتحادیه اروپا به کمک کنگره آمریکا می شتابد و ما باید در داخل کشور با تلاش و کار مضاعف تودهنی محکمی به دشمن می زنیم.

وی گفت: اگر ما در کشور با هم درگیر شویم دشمن طمع می ورزد و نسبت به استقلال ما توطئه هایی می پروراند.

حسینی بوشهری با اشاره به بیانیه جمهوری اسلامی نسبت به قطعنامه شورای امنیت اظهار داشت: در بخشی از این بیانیه تاکید شده که اگر کشتی ها ما مورد تعرض قرار گیرند ما مقابله به مثل خواهیم کرد و طراز غنی سازی را در حد چند درصد اکتفا نمی کنیم و قاطعانه 20 درصد را اعلام می کنیم و به آن عمل خواهیم کرد.

وی ادامه داد: اولین اقدامی که انجام دادیم به دو نفر بازرسان اعلام کردیم که به خاطر ارائه گزارش های خلاف اجازه ورود به کشور را ندارند .

وی ادامه داد: اینها که مدتها گرفتار مهار یک چاه نفت هستند می خواهند به دنیا دستور دهند، اینها توان حکومت بر کشورشان را ندارند.

حسینی بوشهری با اشاره به فرا رسیدن هفته قوه قضائیه خاطر نشان کرد: اجرای عدالت، احقاق حق، ایستادگی در برابر ظلم، پافشاری در قانون و به وجود آوردن احساس امنیت و استقرار امنیت جانی و اقتصادی در جامعه از وظایف ذاتی قوه قضائیه است.

وی گفت: کار قوه قضائیه باید به جایی برسد که اگر ستمدیده ای به دادگاه رسید پایش نلرزد که قدرت و ثروت و دیوان سالاری حاکم بر دادگاه ها شود.

امام جمعه قم اضافه کرد: دیوان سالاری باید در خدمت عدالت باشد نه عدالت تحت الشعاع دیوان سالاری قرار گیرد.

شهید بهشتی به خاطر کارآمدیش به شهادت رسید

حسینی بوشهری خاطر نشان کرد: شهید بهشتی به خاطر نخبگی و کارآمدیش مورد حمله دشمن قرار گرفت و هیمنه و عظمت امام در آن زمان همه مسائل را پوشش داد و گویا در این کشور اتفاقی نیفتاده است.

وی با اشاره به فرا رسیدن سالروز تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی به دستور امام خمینی (ره) اظهار داشت: تلاش های خوبی از سوی این سازمان در ساماندهی هیئات مذهبی، اعزام مبلغ و فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی صورت گرفته است ولی در مقابل این هجمه سنگین دشمنان باید تلاشمان را چند برابر کنیم و روحانیت و حوزه های علمیه نیز در این زمینه مسئولیت سنگینی دارند.

امام جمعه قم وضعیت آب قم را رضایت بخش ندانست و خاطر نشان کرد: متاسفانه سد 15 خرداد در وضعیت نامطلوبی قرار دارد و خانواده ها باید با برنامه ریزی درست، صرفه جویی کنند.

جامعه ما نمی تواند با حجاب بیگانه باشد

حسینی با اشاره به 15 رجب سالروز وفات حضرت زینب (س) گفت: سخنرانی ها و موضع گیری های این بانوی بزرگوار دستمایه ای برای تمام بشریت به ویژه بانوان است.

وی اقدام بانوان محجبه در برپایی راهپیمایی دفاع از حریم حجاب را ارزنده توصیف کرد و گفت: جامعه دینی ما نمی تواند بیگانه از عفاف و حجاب باشد.

امام جمعه قم اعتیاد و فساد اخلاقی را دو حربه استکبار جهانی برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی عنوان کرد و گفت: مواد مخدر و فساد اخلاقی باعث می شود جوانان ما هویت ملی خود را از دست دهند.

جهان شیفته علی (ع) است

وی با اشاره به فرا رسیدن سالروز میلاد امام علی (ع) اظهار داشت: با تلاشی که دشمنان برای پوشاندن شخصیت امام علی (ع) انجام داده اند ولی این چهره برجسته بر تارک تاریخ می درخشد.

حسینی بوشهری اضافه کرد: جهان بشریت شیفته علی (ع) است و باید مانند علی زندگی کرد که هم جاذبه دارد و هم دافعه و این یکی از شاخصه های مردان بزرگ است.