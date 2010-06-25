150 هزار پرونده در دادگستری خراسان شمالی مختومه شد

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، حجت الاسلام مصطفی عبداللهی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران مختومه شدن این تعداد پرونده از سوی دادگستری خراسان شمالی را نشأت گرفته از سرعت در عمل عدالت از سوی قضات دانست.

وی به افتخارات قوه قضاییه در خراسان شمالی اشاره کرد و افزود: کسب رتبه اول صلح و سازش شورای حل اختلاف خراسان شمالی، برقراری امنیت با تعامل سایر دستگاه ها سرعت در اجرای حکم از سوی دادگستری خراسان شمالی را از افتخارات این دستگاه نام برد.

وی در ادامه افزود: دادگستری خراسان شمالی توانست به متجاوزان به بیت المال و منابع طبیعی به ارزش شش میلیون و 604 متر مربع به ارزش 12 میلیاردو 342 میلیون ریال به صاحبان اصلی برگرداند.

وی بحث قضات در کشور جمهوری اسلامی ایران را حائز اهمیت دانست و گفت: ایران اسلامی تنها کشوری است که حکم تنها به دست قاضی اجرا می شود این در حالیست که در سایر کشورها وزارت کشور تصمیم می گیرد.

عبدالهی وظیفه قضات در امر اجرای حکم را خطیر اعلام کرد و اظهار داشت: قضات باید توجه داشته باشند که نباید بر اساس هوای نفسانی اقدام به اجرای حکم کنند.

قائم مقام دادگسترس خراسان شمالی یادآور شد: تمام اهداف قضات باید بر اساس مبانی اسلامی و برقراری عدالت باشد.

وی در ادامه اقدامات شورای امنیت را در بحث انرژی هسته ایران بی عدالتی برشمرد و عنوان کرد: شورای امنیت سازمان مللی در مقابل صدها کلاهک هسته ای اسرائیل سکوت می کند و در مقابل انرژی صلح آمیز هسته ای ایران مخالف است.

وی بیان کرد: این در حالی است که اسرائیل هزاران مظلوم و بی گناه را محاصره کرده و انرژی هسته ای خود را برای نابودی انسان ها فعال کرده است.