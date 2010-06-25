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۴ تیر ۱۳۸۹، ۱۵:۵۳

اسماعیلی نیا:

شهادت آیت الله بهشتی نماد وفاداری به انقلاب اسلامی بوده است

بوشهر - خبرگزاری مهر: خطیب موقت جمعه بوشهر با اشاره به حادثه انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی گفت: آیت الله بهشتی و 72 تن از شهدای هفت تیرماه سال 60 نماد وفاداری به انقلاب و ولایت فقیه هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمد جواد اسماعیلی نیا در خطبه های نمازجمعه این هفته بوشهر افزود: منافقان نه تنها با ریختن خون شهید بهشتی و دیگر شهدای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی مانع حرکت انقلاب نشدند بلکه با اقدام ابلحانه خود موجب یکپارچگی مردم کشورمان شدند.

وی با بیان اینکه به مناسبت شهادت این ابرمرد انقلاب اسلامی هفته قوه قضاییه شکل گرفت، اظهار داشت: یکی از رسالتهای اصلی قوه قضاییه تحقق حق و عدالت در جامعه است.

خطیب موقت جمعه بوشهر با تاکید بر اینکه مسئولان سه گانه در مبارزه با مفاسد اقتصادی و مفاسد مالی جدی باشند، گفت: انتظار مردم از قوای سه گانه کشور به ویژه قوه قضاییه این است که با قاطعیت تمام در مقابل متولیان ایجاد این مفاسد ایستادگی کند.

وی با تشریح فضیلت های ماه رجب و اعتکاف گفت : خلوت گزینی در مسجد و بر زمین گذاشتن بار گناه یک ساله نه فقط یک سنت اسلامی به شمار می رود بلکه در زمره سنتهای اولیا و پیامبران به ویژه نبی اکرم (ص) است.

کد مطلب 1106887

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