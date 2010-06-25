شهادت آیت الله بهشتی نماد وفاداری به انقلاب اسلامی بوده است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمد جواد اسماعیلی نیا در خطبه های نمازجمعه این هفته بوشهر افزود: منافقان نه تنها با ریختن خون شهید بهشتی و دیگر شهدای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی مانع حرکت انقلاب نشدند بلکه با اقدام ابلحانه خود موجب یکپارچگی مردم کشورمان شدند.

وی با بیان اینکه به مناسبت شهادت این ابرمرد انقلاب اسلامی هفته قوه قضاییه شکل گرفت، اظهار داشت: یکی از رسالتهای اصلی قوه قضاییه تحقق حق و عدالت در جامعه است.

خطیب موقت جمعه بوشهر با تاکید بر اینکه مسئولان سه گانه در مبارزه با مفاسد اقتصادی و مفاسد مالی جدی باشند، گفت: انتظار مردم از قوای سه گانه کشور به ویژه قوه قضاییه این است که با قاطعیت تمام در مقابل متولیان ایجاد این مفاسد ایستادگی کند.