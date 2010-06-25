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۴ تیر ۱۳۸۹، ۱۵:۲۴

امام جمعه موقت کرمان:

اشتغال و کاهش بیکاری در کرمان باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد

کرمان - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام مهدی عرب پور با اشاره به تغییر استاندار کرمان، خواستار توجه بیشتر استاندار جدید به بخش اشتغال و کاهش بیکاری شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام عرب پور در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمان خواستار توجه بیشتر استاندار جدید کرمان به بخش اشتغال و کاهش بیکاری شد.

وی همچنین برای استاندار جدید در راستای خدمت اصولی و پایه ای به مردم نجیب کرمان ابراز امیدواری و از زحمات دهمرده نیز تقدیر کرد.

امام جمعه موقت کرمان در ادامه بر افزایش بصیرت جامعه تاکید و خاطرنشان کرد: فتنه اخیر در بستر بی بصیرتی عده ای فراهم شد و در نهایت منجر به این مسئله شد که فتنه گران از این بستر استفاده کنند.

حجت الاسلام عرب پور گفت: در نهایت این فتنه ها منجر شد که چهره عده ای برای مردم شناسانده شود.

وی با اشاره به ترور اندیشمندان در ابتدای پیروزی انقلاب توسط منافقان اضافه کرد: منافقان در ظاهر افرادی به حق بودند اما در باطن افکاری باطل داشتند و درحالیکه در مبارزات کنار مردم بودند اما افکاری کمونیستی داشتند.

حجت الاسلام عرب پور بر هوشیاری و بصیرت مردم در جریانهای مختلف تاکید کرد.

وی همچنین با اشاره به آغاز مراسم اعتکاف نیز گفت: مراسم اعتکاف از فردا با حضور 40 هزار نفر در استان کرمان آغاز می شود.

وی با اشاره به اهمیت مراسم اعتکاف بر خودسازی گفت: 70 درصد از معتکفان کرمان جوانان هستند.

کد مطلب 1106892

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