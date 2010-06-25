اشتغال و کاهش بیکاری در کرمان باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام عرب پور در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمان خواستار توجه بیشتر استاندار جدید کرمان به بخش اشتغال و کاهش بیکاری شد.

وی همچنین برای استاندار جدید در راستای خدمت اصولی و پایه ای به مردم نجیب کرمان ابراز امیدواری و از زحمات دهمرده نیز تقدیر کرد.

امام جمعه موقت کرمان در ادامه بر افزایش بصیرت جامعه تاکید و خاطرنشان کرد: فتنه اخیر در بستر بی بصیرتی عده ای فراهم شد و در نهایت منجر به این مسئله شد که فتنه گران از این بستر استفاده کنند.

حجت الاسلام عرب پور گفت: در نهایت این فتنه ها منجر شد که چهره عده ای برای مردم شناسانده شود.

وی با اشاره به ترور اندیشمندان در ابتدای پیروزی انقلاب توسط منافقان اضافه کرد: منافقان در ظاهر افرادی به حق بودند اما در باطن افکاری باطل داشتند و درحالیکه در مبارزات کنار مردم بودند اما افکاری کمونیستی داشتند.

حجت الاسلام عرب پور بر هوشیاری و بصیرت مردم در جریانهای مختلف تاکید کرد.

وی همچنین با اشاره به آغاز مراسم اعتکاف نیز گفت: مراسم اعتکاف از فردا با حضور 40 هزار نفر در استان کرمان آغاز می شود.

وی با اشاره به اهمیت مراسم اعتکاف بر خودسازی گفت: 70 درصد از معتکفان کرمان جوانان هستند.