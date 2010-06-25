نسبت به موضوع عفاف و حجاب در جامعه باید توجه بیشتری صورت گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر در شهر ری، امام جمعه موقت این هفته نماز جمعه شهرستان ری که در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار شد، یکی از وظایف اصلی امت اسلامی را مسئله شکرگزاری دانست و گفت: قدرت و عزتی که کشور ما امروز شاهد آن است مرهون پیروزی حاکمیت اسلامی و عظمت 70 میلیون جمعیت است.

وی با اشاره به عزتمندی ایران در بین کشورهای جهان گفت: ما نباید فراموش کنیم که کشور ما سالهای سال، بیش از یک ربع قرن تمام و کمال در دست بیگانگان بود، اما امروز همه چیز در دست مردم و دولت است.

امام جمعه موقت شهرستان ری خطاب به دبیران، اساتید ، جوانان و نوجوانان اظهار داشت: جنگ با نظام اسلامی صورت های مختلفی دارد که یک نوع آن هشت سال جنگ تحمیلی است و دشمن با تمام توان نتیجه ای از آن نگرفت و شکست خورد و در ادامه افزود: قدرتهای استکباری خودشان فهمیده اند که توان عرض اندام در مقابل نظام جمهوری اسلامی ایران را ندارند.

آیت الله اختری تصریح کرد: کشور ما در مقایسه با هر کشوری از نظر آبرو، فراوانی نعمتها، سرآمد دیگر کشورهاست و ما باید شاکر این نعمت باشیم و طوری نشود که به خاطر برخی کم و کاستی ها در امور روزمره، خدمات و کارهای ارزنده را زیر سئوال ببریم.

امام جمعه موقت شهرستان ری توجه بیشتر دولت به مسئله عفاف و حجاب و احادیث و روایات وارده در این زمینه را خواستار شد.

وی با تشکر از نیروهای انتظامی و اقدام آنها در برخورد با بی حجابی خواستار ادامه روند این حرکت همراه با قدرت و با استفاده از مواضع قانونی شد.

اختری ضمن تبریک به مناسبت میلاد باسعادت حضرت علی (ع) و فرا رسیدن ایام البیض نمازگزاران را دعوت به گرامیداشتن این ایام کرد و گفت: اعتکاف در این ایام به اندازه یک عمره ارزش دارد و کسی که در مسجد معتکف می شود در واقع به خدا پناه برده و میهمان خداست و خدا هم از او پذیرایی می کند .