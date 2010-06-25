اندیشه غرب قصد تغییر در ارزشهای دینی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، حجت الاسلام سید حسن عاملی امروز در خطبه های نماز جمعه اردبیل اظهار داشت: اندیشه های سکولاریسم اساس دین را نفی نمی کند، بلکه این تفکر قصد دارد دین را تغییر و آن را با عرف پیوند دهد.

عاملی تبدیل دین به امری مادی و دنیایی و خارج شدن از قدسیت را نتیجه پیوند دین با عرف و تطبیق آن با آرا و عقاید انسانها دانست و افزود: تلفیق دین با ارزشهای مادی و خواست بشر، دین را از قدسیت خارج کرده و دین دیگر هرگز روحانی و الهی نخواهد بود.

وی با اشاره به اندیشه سکولاریسم که تکلیف عرفی را به جای تکلیف شرعی بر انسان قایل است، تصریح کرد: سکولاریسم و تکلیف و الزام هرگز در یک حیطه نخواهد گنجید، چرا که این تفکر، فقه را در تضاد با دموکراسی می داند.

امام جمعه اردبیل با بیان اینکه انسان در این دنیا بدون تکلیف نبوده و بر اساس تکلیف معین باید حقوق خود را جستجو کند، ابراز داشت: تفکر سکولاریستی بر خلاف این مهم، اعتقاد دارد که انسان باید از خداوند حق خود را طلب کند، نه اینکه خداوند از انسان تکلیف بخواهد.

وی اصول فقه و فقها را بزرگترین نهی کننده اندیشه غرب و سکولاریسم در طول تارخ عنوان کرد و با هشدار از اشاعه تفکر خنثی نسبت به وظایف الهی انسانها در جامعه، یاد آور شد: بی شک اندیشه های فقهی دین و اساس دینی را پاسداری می کنند.

3331 بیمار مبتلا به سرطان در اردبیل وجود دارد

عاملی همچنین از افزایش مجدد بیماران سرطانی طی سالهای اخیر در استان اردبیل ابراز نگرانی کرد و افزود: هم اکنون سه هزار و 331 بیمار مبتلا به سرطان در این استان وجود داشته و تحت درمان هستند.

وی با اشاره به رشد قابل توجه و نگران کننده آمار مبتلایان بیماری سرطان در 10 سال گذشته خاطر نشان کرد: از این تعداد، 200 بیمار سرطانی زیر 15 سال می باشند.

خطیب جمعه اردبیل با بیان اینکه این بیماری به غیر از درد و رنج هزینه های گزاف درمانی نیز در پی دارد، متذکر شد: کاهش آمار مبتلایان به این بیماری و نیز تامین هزینه های درمانی بیماران، نیازمند توجه ویژه مسئولین و مردم است.

وی با اشاره به فعالیت دو مرکز نگهداری از این بیماران از جمله بیمارستان تخصصی کودکان سرطانی و موسسه ریحانه در استان، از مردم اردبیل خواست که در جهت کاهش آلام این بیماران و تامین بخشی از هزینه های آنها به این مراکز کمک کنند.

دولت آذربایجان به مردم خود پشت کرده است

عاملی همچنین با اشاره به توهین یکی از هفته نامه های کشور جمهوری آذربایجان به ساحت مقدس پیامبر (ص) اظهار داشت: این هفته نامه که با تفکرات سوسیالیستی و با هدف اختلال در روابط دولت ایران و آذربایجان، اختلاف در بین مردم این کشور و نیز دستیابی به اهداف سیاسی خاص در قره باغ منتشر می شود.

وی با بیان اینکه دولت آذربایجان به مردم خود پشت کرده است، اضافه کرد: اما دستهای پشت پرده باید بدانند که مردم آذربایجان مردمی آگاه و فهیم بوده و هرگز با این اقدامات روابط حسنه خود را با مردم ایران از دست نداده و مسئله قره باغ را فراموش نخواهند کرد.

نماینده ولی فقیه در استان با هشدار به اتفاقات اخیر در کشور آذربایجان و با محکوم کردن عمل ننگین توهین به ساحت پیامبر (ص) یاد آور شد: با این اقدامات حکومت آذربایجان پشتیبانی و علاقمندی مردم خود را از دست داده و این اشتباه بزرگی برای دولتمردان این کشور است.