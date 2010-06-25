افزایش محدوده شهرها پیامدهای منفی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، تقی رضایی ظهر جمعه در اختتامیه سومین نشست مدیران و کارشناسان شهرسازی ستاد و استانهای شمالغرب کشور که در زنجان برگزار شد، افزود: کارگروه شهرسازی و معماری رسالت سنگینی بر عهده دارد چرا که بررسی مشکلات اساسی و پایه‌ای در این زمینه، فرا روی شهرسازی و معماری استانها بر عهده این کارگروه است.



وی ادامه داد: بررسی مشکلات، ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی وزارت مسکن و شهرسازی و همچنین نحوه تعامل سازمان‌های استانی با یکدیگر و وزارت متبوع در امر شهرسازی و معماری نیز از دیگر وظایف این کارگروه به شمار می‌رود.



رضایی با بیان اینکه افزایش محدوده شهرها پیامدهای منفی زیادی را به دنبال خواهد داشت افزود: یکی از دلایل افزایش محدوده شهرها در رابطه با تأمین زمین مناسب انجام می‌گیرد که در این زمینه در استان زنجان هیچگونه مشکلی وجود ندارد.



رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان زنجان گفت: در استان زنجان و برای تأمین زمین مسکن مهر بهترین اراضی داخل محدوده این استان در نظر گرفته شده است بنابراین بر اساس آخرین ارزیابی‌ها، امیدواریم تا دو سال آینده هیچگونه مشکلی در حوزه مسکن استان نداشته باشیم.