به گزارش خبرگزاری مهر، رونالدو گفت: "ما از کسی هراس نداریم. پس از قدرتی که در برابر کره شمالی از خود نشان دادیم، ایمان داریم می توانیم برزیل را شکست دهیم. تیم ما همیشه در چنین موقعیتی قرار نداشته و قبل از بازی برابر کره دائما به دلیل کم بودن تعداد گلهای تیم زیر سوال بودیم.

"افراد مختلف به من می گفتند به دلیل اینکه کاپیتان تیم هستم نمی توانم گل بزنم و تیم برای گل زنی دچار بحران شده است. اما پس از بازی برابر کره دیگر کسی درباره این مسائل حرفی نمی زند. ما برای حذف شدن یا باختن برابر برزیل قرار نمی گیریم، بلکه برای شکست دادن آنها و نمایش دادن آنچه در این جام شایستگی دستیابی به آن را داریم، برابر این تیم قرار خواهیم گرفت."

رونالدو همچنین بازی در برابر یکی از بهترین تیمهای جهان را بازی پیچیده ای می داند اما باور دارد تیم پرتغال به خود باوری رسیده و می تواند بازی خوبی را برابر برزیل از خود نمایش دهد.

از سویی دیگر سرمربی تیم ملی پرتغال با وجود اطمینان مهاجم تیمش از پیروزی در برابر برزیل معتقد است بازیکنان پرتغال در برابر برزیل باید نیرویی مضاعف صرف کنند. "کارلوس کوئیروس" معتقد است تیم ملی پرتغال برای صعود به دور بعد باید تلاش بیشتری داشته باشد. وی می گوید: " ما در برابر کره شمالی تغییرات آشکاری را به نمایش گذاشتیم و برای بازی در برابر برزیل باید از لحاظ فیزیکی آمادگی کافی داشته باشیم.

"تمامی رقابتها فرمول یکسانی دارند. ما باید مصمم باشیم و بجنگیم و نشان دهیم که پیروز خواهیم شد، اما در عین حال احساس آزادی بازیکنان برای نشان دادن توانایی هایشان در بازی فوتبال نیز بسیار پر اهمیت است. ما می توانیم بسیاری از توانایی های خود را در این رقابت به نمایش بگذاریم.

" امروز تمامی توجه جهان بر روی این بازی خواهد بود و توانایی های بازیکنان هر دو تیم مورد توجه قرار دارد. همه چیز به فوتبال زیبا، کیفیت بازی و خلاقیت بازیکنان بستگی دارد."

مربی پرتغال در عین حال درباره وضعیت زمین ورزشگاه "موسس مابیدا" نگران بوده و ابزار امیدواری کرد سطح زمین این امکان را به هر دو تیم بدهد تا فوتبال روان و همیشگی خود را به نمایش بگذارند. دو تیم به دلیل وجود نشانه هایی از ناهمواری و خراشیدگی در اثر برگزاری چهار مسابقه در این زمین، از تمرین در آن بازداشته شدند. مربی پرتغالی معتقد است در صورتی که زمین از شرایط مناسب برخوردار نباشد، به ضرر هر دو تیم خواهد بود.

تنها غایب تیم ملی پرتغال "دکو" خواهد بود که به دلیل مصدومیت فرصت حضور در بازی را نخواهد داشت و از سویی دیگر بازی ساز مشهور تیم ملی برزیل، کاکا، به دلیل دریافت کارت قرمز مشکوکی در بازی در برابر ساحل عاج اجازه حضور در این بازی را نخواهد داشت.