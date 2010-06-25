انتقاد از دولت به معنای عدم حمایت آن نیست

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، آیت الله سید یوسف طباطبایینژاد در خطبههای این هفته نماز جمعه اصفهان با اشاره به شعارهای مردم بر مبنای حمایت از دولت افزود: دوستان و بدخواهان باید بدانند که دوستی ما با دولت با دوستی آنها متفاوت است.
وی ادامه داد: شخص من دشمن بدیها و دوست خوبیها هستم و از هر شخصی خوبی سر بزند از او حمایت خواهم کرد و اگر از شخصی نیز انتقاد میکنیم این انتقادها سازنده است.
وی اضافه کرد: هر کس در راه اسلام قدم بردارد از او حمایت خواهیم کرد و اگر در این مسیر تخلف کرد به او تذکر میدهیم و انتظار میرود تا در نهایت با بیان این مطالب در راه پیشبرد اسلام گام برداریم.
طباطبایینژاد ادامه داد: ما در هفته دولت نیز از دولت حمایت کردیم و شخص من عاشق هیچ تیم و گروهی نبوده و هر کس گل بزند از او حمایت خواهم کرد.
امام جمعه اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به شهادت آیت الله شهید بهشتی اشاره کرد.
طباطبایینژاد همچنین با اشاره به ایام اعتکاف خاطر نشان کرد: این روزها به برکت انقلاب اسلامی ایران برپا شده و در سال جاری نزدیک به 800 هزار نفر در سطح کشور در این مراسم معنوی شرکت میکنند که خود گواهی دهنده رشد و ترویج چنین برنامههایی در ایران است.
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