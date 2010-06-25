  1. جامعه
  2. شهری
۴ تیر ۱۳۸۹، ۱۷:۰۷

سالگرد شهدای هفتم تیر بخش بلده برگزار شد

ساری - خبرگزاری مهر: بیست و هشتمین سالگرد شهدای هفتم تیرماه بخش بلده استان مازندران با حضور مسئولان استانی و کشوری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در نور، حجت الاسلام سید رضا اکرمی بعد از ظهر جمعه در مراسم سالگرد شهدای هفتم تیر و سالگرد شهادت شهید عباسعلی ناطق نوری در مسجد جامع روستای اوز کلای بخش بلده شهرستان نور افزود: شهدای هفتم تیرماه نقش اساسی در بیداری اسلامی و تثبیت انقلاب اسلامی داشته اند که باید مقام شامخ این شهدا و 240 هزار شهید انقلاب اسلامی ارج نهاده شود.

وی خاطر نشان کرد: شناساندن یاد و نام شهدا و تجلیل از مقام شامخ آنان می تواند در تقویت نظام جمهوری اسلامی اثرگذار باشد.
 
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به حوادث هفتم تیر 1360 و شهادت نمایندگان حزب جمهوری اسلامی تصریح کرد: مسئولین باید تفاوت خدمت کردن و بی تفاوتی برای مردم را احصا کرده و راهی جز خدمت به مردم را سرلوحه فعالیتهای خود قرار ندهند.
 
اکرمی با بیان اینکه باعث و بانی فاجعه هفتم تیر بنی صدر جاه طلب و قدرت طلب، بوده است، یادآور شد: حادثه هفتم تیر سال 1360 عظیم ترین فاجعه در طول تاریخ انقلاب اسلامی بوده است.
 
وی با اعلام اینکه هدف اصلی منافقین از به شهادت رساندن فرزندان این مرز و بوم به واسطه حذف یاران امام بوده است، افزود: منافقین با ترور شخصیتها خواستند افکار جوانان را از امام، اندیشه های دینی و اسلامی ایشان دور سازند.
 
اکرمی با تاکید بر اینکه خون شهدا انقلاب را بیمه، مردم را بیدار و هوشیار کرده است افزود: با تقدیم خونهای پاک شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس توانستیم چهره های شاخص انقلاب را در نظام جمهوری اسلامی بازشناسی کنیم.
 
در مراسم بیست و هشتمین سالگرد شهدای هفتم تیر بخش بلده شهرستان نور رئیس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری، مدیران ارشد مازندران، تعدادی از نمایندگان مجلس، معاونین وزرا و برخی از روسای سازمان های کشوری حضور داشتند.
 
شهید عباسعلی ناطق نوری نماینده فقید مردم نور و محمود آباد در دوره اول مجلس شورای اسلامی بوده که در هفتم تیر 1360 به شهادت رسیده است.
کد مطلب 1106917

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها