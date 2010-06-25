سالگرد شهدای هفتم تیر بخش بلده برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در نور، حجت الاسلام سید رضا اکرمی بعد از ظهر جمعه در مراسم سالگرد شهدای هفتم تیر و سالگرد شهادت شهید عباسعلی ناطق نوری در مسجد جامع روستای اوز کلای بخش بلده شهرستان نور افزود: شهدای هفتم تیرماه نقش اساسی در بیداری اسلامی و تثبیت انقلاب اسلامی داشته اند که باید مقام شامخ این شهدا و 240 هزار شهید انقلاب اسلامی ارج نهاده شود.

وی خاطر نشان کرد: شناساندن یاد و نام شهدا و تجلیل از مقام شامخ آنان می تواند در تقویت نظام جمهوری اسلامی اثرگذار باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به حوادث هفتم تیر 1360 و شهادت نمایندگان حزب جمهوری اسلامی تصریح کرد: مسئولین باید تفاوت خدمت کردن و بی تفاوتی برای مردم را احصا کرده و راهی جز خدمت به مردم را سرلوحه فعالیتهای خود قرار ندهند.

اکرمی با بیان اینکه باعث و بانی فاجعه هفتم تیر بنی صدر جاه طلب و قدرت طلب، بوده است، یادآور شد: حادثه هفتم تیر سال 1360 عظیم ترین فاجعه در طول تاریخ انقلاب اسلامی بوده است.

وی با اعلام اینکه هدف اصلی منافقین از به شهادت رساندن فرزندان این مرز و بوم به واسطه حذف یاران امام بوده است، افزود: منافقین با ترور شخصیتها خواستند افکار جوانان را از امام، اندیشه های دینی و اسلامی ایشان دور سازند.

اکرمی با تاکید بر اینکه خون شهدا انقلاب را بیمه، مردم را بیدار و هوشیار کرده است افزود: با تقدیم خونهای پاک شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس توانستیم چهره های شاخص انقلاب را در نظام جمهوری اسلامی بازشناسی کنیم.

در مراسم بیست و هشتمین سالگرد شهدای هفتم تیر بخش بلده شهرستان نور رئیس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری، مدیران ارشد مازندران، تعدادی از نمایندگان مجلس، معاونین وزرا و برخی از روسای سازمان های کشوری حضور داشتند.

شهید عباسعلی ناطق نوری نماینده فقید مردم نور و محمود آباد در دوره اول مجلس شورای اسلامی بوده که در هفتم تیر 1360 به شهادت رسیده است.