بالاک به بایرلورکوزن بازمی گردد

به گزارش خبرگزاری مهر، بالاک که به تازگی قراردادش با باشگاه چلسی انگلیس به پایان رسیده است به دلیل عدم توافق بر سر مسائل مالی از این تیم جدا شد.

او در فینال جام حذفی که آخرین بازی‌اش با پیراهن چلسی بود، با تکل خشن کوین پرینس بواتنگ مصدوم شد و نتوانست ژرمن‌ها را در جام جهانی همراهی کند. در غیاب او، فیلیپ لام بازوبند کاپیتانی آلمان‌ها را به بازو بست.

براساس گزارش رسانه های آلمانی قرارداد میشائیل بالاک با باشگاه بایرلورکوزن در چند روز آینده نهایی خواهد شد و او را فصل آینده با پیراهن این باشگاه خواهیم دید.

گفته می شود که قرارداد این هافبک 33 ساله با باشگاه بایرلورکوزن آلمان 2 ساله خواهد بود و او تا ژوئیه 2012 در این تیم خواهد ماند.