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۴ تیر ۱۳۸۹، ۱۷:۱۷

بالاک به بایرلورکوزن بازمی گردد

بالاک به بایرلورکوزن بازمی گردد

میشائیل بالاک، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال آلمان با مسئولان باشگاه بایر لورکوزن برای پیوستن به این تیم به توافق رسیده و در آستانه عقد قرارداد با این سرخپوشان لورکوزن است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بالاک که به تازگی قراردادش با باشگاه چلسی انگلیس به پایان رسیده است به دلیل عدم توافق بر سر مسائل مالی از این تیم جدا شد.

او در فینال جام حذفی که آخرین بازی‌اش با پیراهن چلسی بود، با تکل خشن کوین پرینس بواتنگ مصدوم شد و نتوانست ژرمن‌ها را در جام جهانی همراهی کند. در غیاب او، فیلیپ لام بازوبند کاپیتانی آلمان‌ها را به بازو بست.

براساس گزارش رسانه های آلمانی قرارداد میشائیل بالاک با باشگاه بایرلورکوزن در چند روز آینده نهایی خواهد شد و او را فصل آینده با پیراهن این باشگاه خواهیم دید.
 
گفته می شود که قرارداد این هافبک 33 ساله با باشگاه بایرلورکوزن آلمان 2 ساله خواهد بود و او تا ژوئیه 2012 در این تیم خواهد ماند.
 
در صورت قطعی شدن این انتقال، بالاک دومین دوره حضورش در باشگاه لورکوزن را آغاز خواهد کرد. او بین سال‌های 1999 تا 2002 نیز پیراهن بایرلورکوزن را به تن کرد و با این تیم به فینال لیگ قهرمانان اروپا نیز رسید اما در فینال 2 بریک مغلوب رئال مادرید شدند.
کد مطلب 1106918

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