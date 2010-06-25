جزئیات انفجار اتوبوس زائران ایرانی در عراق / حادثه تلفات جانی نداشت

علی لیالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: این حادثه تروریستی روز گذشته ( پنجشنبه ) و در جریان عبور اتوبوس حامل زائران ایرانی از گذرگاه المنذریه در شرق عراق روی داده است.

وی با بیان اینکه مسافران این اتوبوس با مجوز سازمان حج و زیارت عازم عاتبات عالیات بوده اند گفت: تمام زائران این اتوبوس در سلامت کامل به سر می برند و تنها دو نفر از مسافران جراحات سطحی برداشته بودند که به صورت سرپایی مداوا شدند.

خبرگزاری رسمی چین(شینهوا) امروز به نقل از یک منبع در استان دیاله واقع در شرق عراق از شهادت دو زائر ایرانی و زخمی شدن پنج نفر دیگر بر اثر انفجار بمبی که تروریستها کار گذاشته بودند خبر داده بود.

به گزارش شینهوا، بمب کار گذاشته شده ای در کنار جاده اصلی در نزدیک شهر المقدادیه که گذرگاه المنذریه در مرزهای عراق و ایران را به بغداد وصل می کند منفجر شده است.

این گزارش حاکی است نیروهای امنیتی عراق بلافاصله به مکان انفجار شتافتند و خودرویی را در نزدیک مکان حمله یافتند که در داخل آن سیمهایی که برای انفجار به کار می رفت به دست آمد.



به گفته منبع امنیتی عراق، نیروهای عراقی در پی این انفجار، چهار فرد مظنون را دستگیر کرده اند.



زائران ایرانی از طریق گذرگاه المنذریه در شرق عراق وارد این کشور می شوند و به سمت بغداد می روند و از آنجا به شهرهای کربلای معلی، نجف اشرف، کاظمین و سامراء برای زیارت قبور مطهر ائمه معصومین(ع) عزیمت می کنند.