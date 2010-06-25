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۴ تیر ۱۳۸۹، ۲۰:۳۵

جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی/

تساوی برزیل و پرتغال با طعم صعود / حذف کره شمالی و ساحل عاج

تساوی برزیل و پرتغال با طعم صعود / حذف کره شمالی و ساحل عاج

پانزدهمین روز مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 با پیروزی برزیل و ساحل عاج آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین روز مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی عصر امروز پنجشنبه با برگزاری دو بازی از گروه G آغاز شد که طی آن

تیمهای برزیل و پرتغال برگزارکننده حساس ترین دیدار عصر امروز در ورزشگاه "موسس مابهیدا" شهر دوربان بودند، دیداری که در پایان به تساوی انجامید. با این نتیجه برزیل در صدر جدول ایستاد و پرتغال دوم شد.

در دیگر دیدار عصر امروز مسابقات جام جهانی تیم‌های کره شمالی و ساحل عاج در ورزشگاه "مبومبلا" شهر نلسپورت برابر هم صف آرایی کردند که دیدار آنها نیز با نتیجه 3 بر صفر به سود ساحل عاج به اتمام رسید.

با این نتایج جدول گروه G مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 به شرح زیر درآمد:
1- برزیل
2- پرتغال
3- ساحل عاج
4- کره شمالی

کد مطلب 1106927

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