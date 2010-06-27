نیروی انتظامی سپر بلای نهادهای کم کار/ اقدام سلبی لازم اما درمرحله آخر

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: زمانی که ویروسهای اجتماعی و فرهنگی به پیکره ارزشهای جامعه ورود پیدا می کنند، جامعه را به سرعت از درون می پوسانند و مسئولان باید پاسخگو آن باشند چرا که نباید اجازه می دادند این ویروسها به جامعه ورود پیدا کنند.

وی ادامه داد: تا زمانی که مسئولان به موضوع فرهنگ اهمیت ندهند و برای مقابله با جنگ نرم اراده نکرده و برنامه ریزی نکنند، نباید انتظار حل مشکل در مسائلی مانند عفاف و حجاب را داشت. در این میان به ناچار نیروی انتظامی و دستگاه قضائی برای حل مشکل ورود پیدا می کنند و خانواده های متدین نیز مقداری آرام می شوند ولی بعد از مدتی با توجه به گستردگی وظایف، درگیر سایر مشکلات و حوزه ها می شوند و وضعیت به قبل برمی گردد و فریاد خانواده ها دوباره بلند می شود.

اقدام سلبی با بدحجابان لازم ولی در نقطه آخر



این عضو شورای شهر تهران با بیان این که برای توسعه عفاف و حجاب برخورد سلبی و انتظامی یکی از اقدامات مورد نیاز است اما با وجود اینکه ضروریست جای آن در نقطه آخر این پازل قرار دارد.

طلایی تصریح کرد: البته جایگاه اقدامات سلبی شناور است و در جایی ممکن است از نقطه آخر به مرحله اول عمل تغییر جایگاه دهد مانند برخورد با مفاسد اخلاقی سازماندهی شده که در این زمینه اقدام سلبی نمی تواند نقطه آخر قرار بگیرد.

وی با بیان این که برخورد انتظامی یکی از سلسله اقداماتی است که در مجموعه پازل عفاف و حجاب باید پیش بینی شود اظهار داشت: در شرایطی که جنگ نرم و جرائم سازماندهی شده وجود نداشته باشد، ارزشهای جامعه در جای خود قرار گیرند، سازمانهای فرهنگی در بازتولید فرهنگ کار خود را انجام دهند و نظام خانواده، سیستم آموزشی و رسانه ها در این میان به وظیفه خود عمل کنند برخورد سلبی در مرحله آخر بکار گرفته می شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران گفت: نمی توان همه چز را در تشویق یا تنبیه دید، جمله جاذبه در حد اعلا و دافعه در حد ضرورت در این جا مصداق دارد. اگر سلسله اقدامات ایجابی در جای خود انجام بگیرد، باید اقدام سلبی برای افرادی که نمی خواهند از قانون تمکین کنند و جزء باندهای مفاسد اخلاقی نیز نیستند انجام شود.

کشمکشهای سیاسی جایی برای اقدامات فرهنگی نگذاشته است



وی تاکید کرد: برخی اظهارنظرهای یکسو به اساس این کارها ضربه می زند. ما در جامعه ای زندگی می کنیم که مجادله ها، تنشها و برخوردهای موجود در سطوح مدیران اجرایی کشور و کشمشکهای موجود جایی را برای این که مسئولان در حوزه های فرهنگی کار کنند باقی نگذاشته است.

طلایی ادامه داد: مردم به الگوها نگاه می کنند و مدیران از جمله الگوهای جامعه هستند؛ در جامعه امروز ما مدیران تا چه اندازه با رفتارهای خود در تولید ارزشها و هنجارهای فرهنگی موثر هستند.

وی با اشاره به لایه های فرهنگ در اجتماع گفت: یکی از بخشها لایه اصول و مبانی است، باورها و ارزشها در لایه میانی قرار دارد و لایه بیرونی رفتارها و هنجارها و کنشهای اجتماعی است که نمی توان این لایه ها را از هم جدا دید.

این عضو شورای شهر ادامه داد: مدیریت لایه بنیادین و اصلی به عهده کارگزاران و مدیران جامعه است. نمی توان به عنوان کارگزار فرهنگی کشور، حرفهای ناهنجار زد و بعد از جامعه خواست که بداخلاقی نکنند. زمانی که ادبیات و گفتمان مسئولان با رقبای سیاسی خود غیراخلاقانه و غیر ارزشی است چه انتظاری از مردم می توان داشت که اخلاق و ارزشها را رعایت کنند. نتیجه این رفتارهای سیاسی در جامعه منعکس می شود.

وی با تاکید بر این که توجه به لایه میانی که همان باورها و ارزشهاست بر عهده نظام آموزشی، خانواده و نظام رسانه ای است گفت: باید این سه بخش مرتب به این بخش میانی فرهنگ توجه کنند. زمانی که در یک فیلم سینمایی تجملات را به مردم نمایش می دهیم چطور می توان از مردم خواست که تجمل گرا و مصرف گرا نباشند.

جامعه هزینه بی توجهی مسئولان به جنگ نرم را می پردازد



طلایی با تاکید بر این که قبل از آغاز جنگ نظامی جنگ نرم علیه کشور ما آغاز شد، گفت: ما از این مسئله غافل بودیم و به این موضوع توجهی نشد. خصومت نظام سطله و غرب با کشور ما بر سر منافع مادی نیست بلکه یک چالش ایدئولوژیک است و آنها با اعتقادات ما درگیر هستند چرا که فرهنگ ما ریشه در مبانی اعتقادی، دینی، بومی و اصالت، تمدن و پیشینه کشور دارد. جنگ نظامی یکی از شاخه های جنگ فرهنگی است و جنگ فرهنگی اصلی تر است. بیش از 30 سال است که دشمنان با تجهیزات نظامی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در اختیار خود و با همه ابزارها با ایران می جنگند و به متن زندگی مردم نفوذ کرده اند.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر افزود: با این وضعیت، نمی توان اقدامات سلبی را کنار گذاشت؛ این برخوردها باید باشد ولی به جای خود و به نحوی که اثرگذاری خود را از دست ندهد.

وی با بیان این که کارگزاران ما و دستگاه متولی فرهنگ کشور هنوز جنگ نرم را به رسمیت نشناخته اند و برنامه ای برای آن ندارند گفت: در کلان کشور همه ما موضوع فرهنگ را جدی نگرفته ایم با وجود این که نظام ما فرهنگی بود، همه فکر می کنند با گفتن کلمه فرهنگ مشکل حل می شود و امروز جامعه هزینه این بی توجهی را پرداخت می کند.

نیروی انتظامی را سپر قرار می دهند

طلایی با اشاره به تجربه خود به عنوان رئیس پلیس تهران گفت: در آن زمان یکی از مشکلات ما برخی اظهار نظرها بود، ناگهان همه چیز بر هم می خورد و فرصت طلبان از این طریق اهداف خود را جستجو می کنند. امروز نیروی انتظامی و دستگاه قضا را سپر قرار داده اند و این نهادها قربانی بی توجهی و کم کاری کسانی می شوند که مسئولیت اصلی را بر عهده دارند.

هنجارشکنان سازماندهی شده مانند سم جامعه را از پای در می آورند

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر بیان داشت: اقدامات سلبی از نقطه نرم شروع می شود تا برخوردهای سخت گیرانه. اقدام دستگاه قضائی نهی از منکر است که تذکر لسانی تا برخورد قهری را شامل می شود.

وی با بیان این که فرد هنجارشکن باید هزینه عمل خود را پرداخت کند، گفت: در زمان مسئولیت من در پلیس تهران وسیله نقلیه افرادی که مزاحم نوامیس می شدند به مدت سه ماه توقیف می شد تا هزینه مزاحمت آنقدر بالا برود که این کار را نکنند.

طلایی با بیان این که محرومیت اجتماعی یکی از راههای برخورد با قانون شکنان است ادامه داد: می توان گواهینامه و یا گذرنامه فرد بی حجاب را ابطال کرد چرا که تسهیلات و خدمات اجتماعی به ازای توجه به هنجارها و قوانین ارائه می شود. نمی شود فردی در فضای نظام اسلامی گذرنامه با پوشش خوب بگیرد و بعد با پوشش بد از آن استفاده کند.

وی با بیان این که تعداد افرادی که به صورت سازماندهی شده اقدام به بی حجابی می کنند بسیار محدود است ادامه داد: این افراد درصد کمی هستند ولی این مفاسد سازماندهی شده مانند یک سم می مانند که نباید دست کم گرفته شوند و وقتی به پیکر سالم انسان ورود پیدا کنند قوی ترین مرد را هم از پا در می آورند.