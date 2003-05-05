طارق عزيز نمي داند چطور به حقيقت اعتراف كند

به گزارش خبرگزاري كونا كويت جرج بوش گفت: طارق عزيز معاون نخست وزير عراق در طي ده روزي كه خود را تسليم كرده ،اطلاعات چنداني را در اختيار نيروهاي آمريكايي قرار نداده است.

بوش كه به همراه نخست وزير استراليا جان هاوارد در مزرعه ي شخصي خود واقع در تگزاس به سر مي برد، در گفتگويي با خبرنگاران گفت: ما فهميد يم كه طارق عزيز نمي داند چطور حقيقت را فاش كند، زيرا زماني او يك مسئول حكومت عراق بود وحالا مانند يك اسيرو اين طبيعي است كه نداند چطور حقيقت را بيان كند.

وي اضافه كرد آمريكا در آينده ي نزديك اطلاعات زيادي را در باره ي سلاح هاي مخرب و ارتباطات تروريستي وانجام كارهاي ضد انساني صدام كه منجر به كشته شدن مخالفين بي شماري شد به دست خواهد آورد و در حال حاضر 18 تا55 عضو از اعضاي حكومت سابق عراق دستگير شده اند. بوش اضافه كرد به زودي زود آمريكا مخفيگاه سلاح هاي مخرب را كشف خواهد كرد.





