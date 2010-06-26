تدارک شهرداری برای اوقات فراغت بیش از دو میلیون نوجوان و جوان تهرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد آقامیر در حاشیه مراسم افتتاح طرح اوقات فراغت تابستانی نوجوانان و جوانان تهرانی که در سالن 12 هزار نفری آزادی با حضور دکتر قالیباف شهردار تهران برگزار شد، در جمع خبرنگاران در این رابطه اظهار داشت: این دغدغه و نگرانی در سازمان ورزشی شهرداری تهران وجود دارد که برنامه های اوقات فراغت مغایر با شان و شایستگی نوجوانان و جوانان تهرانی نباشد.

وی با بیان اینکه برنامه های اوقات فراغت باید در رشد فکری، تربیتی و جسمانی جوانان تاثیرگذار باشد، بیان داشت: امیدواریم با توجه به نگاه امسال مقام معظم رهبری به ورزش همگانی که آن را باعث نشاط، شادابی، سلامت و کارآفرینی جامعه برشمردند، سازمان ورزش شهرداری بتواند این مهم را محقق کند و در این زمینه نیز رشد 500 درصدی در مسابقات محلات پیش بینی شده است.

رئیس سازمان ورزش شهرداری ادامه داد: امیدواریم با توسعه ورزش همگانی و اجرای مسابقات محلات بتوانیم فرصت مناسبی را برای استفاده جوانان از فضاهای ورزشی ایجاد کنیم تا در پی آن دغدغه خانواده ها کاهش یابد.

آقامیر با اشاره به اینکه هر میزان که به امر ورزش بپردازیم ، به طور قطع در سلامت جامعه گامی تاثیر گذار و مثبت برداشته می شود، گفت: من از پدر و مادرها می خواهم تا ورزش را در سبد رسمی خانواده شان قرار دهند تا به این وسیله شاهد کاهش و از میان رفتن آسیبهای اجتماعی در جامعه باشیم.

وی با تاکید بر این مطلب که با همکاری مردم محلات، مساجد، ائمه جماعات، بسیج ، آموزش و پرورش و شورایاری ها توانستیم ورزش محلات را توسعه دهیم، اظهار داشت:‌ برای توسعه زیرساختهای ورزشی در آموزش و پرورش، هشت میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده که در جلسات متعدد با آموزش و پرورش، سازمان ورزش شهرداری اعلام آمادگی کرد تا تستهای آمادگی جسمانی را به ویژه در مدارس دخترانه ایجاد کند.

رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران تصریح کرد:‌ تاکنون جلسات متعدد سازمان ورزش شهرداری با آموزش و پرورش به توافقات جدی نرسیده، این در حالی است که متاسفانه 62 درصد از بانوان تهرانی دچار فقر حرکتی هستند و با ایجاد این تستهای آمادگی جسمانی در مدارس دخترانه علاوه بر دختران، بانوان محلات نیز می توانند از آن استفاده کنند.

آقامیر در ارتباط با جزئیات برگزاری چهارمین المپیاد ورزش محلات که همزمان با افتتاحیه مراسم اوقات فراغت در مجموعه آزادی برگزار شد، اظهار داشت: شهر تهران 370 محله دارد که هر محله دارای شورای ورزشی بوده و این شورا ها از یک ماه پیش شروع به ثبت نام داوطلبان شرکت کننده در چهارمین المپیاد ورزش محلات کرده و در حال حاضر، تیم بندی در سطح نوجوانان و جوانان را شاهد هستیم.

وی گفت: مسابقات ما در چهارمین المپیاد ورزش محلات به دو مرحله مقدماتی و نهایی تقسیم می شود که مرحله مقدماتی آن در تابستان برگزار شد و مرحله نهایی با توجه به پیش رو بودن ماه رمضان به مهر و آبان منتقل شد.

رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران با بیان اینکه برای دو میلیون و 200 هزار نفر از نوجوانان و جوانان تهرانی برنامه های ورزشی در نظر گرفته شده و برنامه ریزی، فضاسازی و ظرفیت سازیها به طور مطلوب شکل گرفته است، عنوان کرد: در مسابقات از مربیان و داوران با سابقه استفاده می شود تا مسابقات محلات در حد مسابقات قهرمانی برگزار شود.