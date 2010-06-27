مدرس باید روحیه انتقادی دانشجویان را بالا ببرد

دکتر فیلیپ گودچایلد رئیس دانشکده الهیات و مطالعات ادیان دانشگاه ناتینگهام انگلستان در مورد اینکه آیا طرح دیدگاهها و مواضع شخصی مدرس در کلاس درس به لحاظ اخلاقی قابل قبول است یا خیر، به خبرنگار مهر گفت: تا آنجا که من اطلاع دارم ضوابط اخلاقی ثبت شده‌ای برای اخلاق در حوزه تدریس وجود ندارد. بر این اساس تنها می‌توان دیدگاه شخصی در این خصوص بیان داشت.

وی افزود: موضوع جالب توجه این است که چگونه مدرس می‌تواند بنیان و ساختار انتقادی معرفت و علوم را تشویق کند. بر این اساس، نیاز نیست مدرس دیدگاههای شخصی خود را پنهان کند. از اینرو دیدگاههای متفاوت می‌توانند نقد و بررسی شوند و مورد دفاع قرار گیرند.

این استاد الهیات در ادامه یادآور شد: وقتی دیدگاههای متفاوت و بدیل مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرند در این صورت دانشجویان بر اساس ارزیابیها و مهارتهای علمی و استدلالی خود می توانند دست به قیاس زده و از رهگذر این استدلال و مباحثه، قدرت تفکر انتقادی خود را افزایش دهند .

تفکر انتقادی معیار مناسبی برای پذیرش آراء است

وی تصریح کرد: تفکر انتقادی در دانشجویان باعث خواهد شد که آنچه مدرس می‌گوید بی چون و چرا پذیرفته نشود.

مؤلف "فلسفه به مثابه شیوه‌ای برای زندگی" یادآور شد: از طرفی دیگر پنهان کردن و مخفی نگاه داشتن مواضع شخصی می‌تواند باعث شود به مدرس "انگ" و "برچسب" خاصی خورده نشود. اگر مدرس مواضع شخصی خود را پنهان نگاه دارد در این صورت دانشجویان قادر نخواهند بود دیدگاه او را تحت عنوان مشخص و برچسبی خاص بخوانند.

نقد آرای دیگران باید از سکوی استدلالی بی طرفانه صورت گیرد

وی در مورد این موضوع که چه ضوابط اخلاقی را می‌توان برای مدرس جهت دخالت دادن مواضع شخصی خود در کلاس درس برشمرد تصریح کرد: اولین ضابطه اخلاقی که می‌توان در نظر داشت به ارزیابی آثار و آراء برمی‌گردد. ارزیابی آثار و آرای دیگران باید بر اساس استدلال و تحلیل بی طرفانه و از موضعی بی طرفانه صورت گیرد.

مؤلف "عقلانی بودن فلسفه دین" یادآور شد: به عبارت دیگر برای ارزیابی آراء و آثار دیگران باید از موضع استدلال و ادله بی طرفانه و برابر، بحث و استدلال صورت گیرد. البته باید توجه داشت مدرس نمی‌تواند خود را در ارائه و طرح علوم و معارف بی طرف نشان دهد.

دیدگاههای رقیب باید با انصاف علمی نقد شوند

این استاد فلسفه و الهیات در پایان گفت: در علوم انسانی مدرس به طور ناآگاهانه مواضع شخصی خود را در موضوع درسی دخالت می‌دهد ولی مدرس باید دیدگاههای شخصی خود با آنچه دیدگاههای مخالف اوست، را بی طرفانه و بر اساس انصاف علمی برای دانشجویان تبیین کند.

فیلیپ گودچایلد استاد دین و فلسفه در دانشگاه ناتینگهام انگلستان است. حوزه‌های تخصصی او فلسفه قاره‌ای معاصر، فلسفه دین، الهیات و سیاست است. عقلانی بودن فلسفه دین، واقعیت و اتوپیا، سرمایه و پادشاه و فلسفه به مثابه شیوه‌ای برای زندگی از جمله آثار او هستند.