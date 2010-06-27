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۶ تیر ۱۳۸۹، ۹:۴۵

برنامه آموزشی "سل و ایدز" برای 11 کشور برگزار شد

برنامه آموزشی "سل و ایدز" برای 11 کشور برگزار شد

کارگاه آموزشی هماهنگی برنامه کنترل سل و ایدز از سوی پژوهشکده سل و بیماریهای ریوی برای 11 کشور منطقه مدیترانه شرقی برگزار شد.

دکتر آرش انیسیان دبیر اجرایی این کارگاه بین المللی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پژوهشکده سل و بیماریهای ریوی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی به عنوان مرکز همکاریهای آموزشی سازمان بهداشت جهانی برای چهارمین سال متوالی اقدام به برگزاری این کارگاه کرد.

وی اضافه کرد: این مرکز هر ساله برنامه های آموزشی بین المللی مختلفی در زمینه های متفاوت اجرا می کند که بخشی از این برنامه ها به سل و ایدز ارتباط دارد.

انیسیان اظهار داشت: بیشترین موارد ابتلا همزمان سل و ایدز در ایران مربوط معتادان تزریقی است و این کارگاه به منظور هماهنگی برنامه سل و ایدز در کشورهایی است که در آنها ایدز از شیوع پایینی برخوردار است.

وی خاطرنشان کرد: در این کارگاه بین المللی 11 کشور از همسایگان ایران، حوزه خلیج فارس، منطقه ققفاز و آسیای میانه حضور داشتند که برنامه آموزشی هماهنگی برنامه مبارزه با سل و ایدز و روشهای کاهش آسیب در این کشورها ارائه شد و شرکت کنندگان به بحث و تبادل نظر در مورد وضعیت این دو بیماری در کشورهای خود و بیان مشکلات کنترل این دو بیماری پرداختتند. 

دبیر اجرایی کارگاه بین المللی برنامه کنترل سل و ایدز یاد آور شد: این کارگاه در روزهای سوم تا پنجم تیرماه در تهران برگزار شد و این دوره نسبت دوره گذشته هم از نظر کیفیت مباحث مطرح شده و هم از نظر سطح شرکت کنندگان از کیفیت بهتری برخوردار بود.

کد مطلب 1107085

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