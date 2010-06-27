10 هنرنمایی برتر کاوشگر ماهگرد ناسا / برترین تصاویر کاوشگر ماهگرد

به گزارش خبرگزاری مهر، یکسال از آغاز ماموریت کاوشگر Lunar Reconnaissance Orbiter می گذرد به همین منظور ناسا در روی سایت این ماموریت تمام اطلاعات و تصاویری که این کاوشگر ماهگرد تهیه کرده را قرار داده و از میان آنها 10 تصویر برتر را برگزیده است.

سردترین منطقه منظومه شمسی: در این تصویر، سردترین منطقه منظومه شمسی که در گودال "هرمیت" واقع شده به نمایش درآمده است دمای این حفره به 284 درجه زیر صفر می رسد.

اولین گامهای انسان به روی ماه: این ماهواره توانست نشانه هایی بر فرود اتاقک ماهگرد آپولو 11 پیدا کند این نشانه ها یاد آور اولین گام انسان بر روی قمر زمین است. در ماموریت آپولو 11 نیل آرمسترانگ به محض قدم گذاشتن بر روی ماه جمله معروف "این گامی کوچک برای بشر و گامی بزرگ برای بشریت است" را بیان کرد.

شناسایی ماهنورد گمشده روسی: در سال 1970 اولین ماهنورد روسی به نام Lunokhod 1 تماس خود را با مرکز کنترل از دست داد و گم شد. ماهگرد Lunar Reconnaissance Orbiter ناسا توانست این ماهنورد روس را پس از حدود 40 سال پیدا کند.

پیاده روی نیمه کاره: در مدت ماموریت آپولو 14، دو فضانورد این ماموریت به نامهای آلن شپارد و ادگار میتچل باید نمونه هایی از خاک گودال "کله قندی" را جمع آوری می کردند. اما این پیاده روی سخت تر از پیش بینی ها بود و بنابراین پیش از ورود به گودال، مرکز کنترل دستور توقف آن را صادر کرد. تاکنون مشخص نبود که برای رسیدن به مقصد چند متر باقی مانده بود، اما اکنون این ماهگرد توانسته است مسافت باقی مانده تا گودال را نشان دهد: کمتر از 30 متر!

نیمه پنهان ماه: از زمین نمی توان نیمه پنهان ماه را دید، اما ماموریت LRO در حال ارائه اطلاعات جدیدی درباره این منطقه از قمر زمین است. در این تصویر، رنگها ارتفاع کوهها و عمق گودالها را نشان می دهند: رنگ قرمز ارتفاع و رنگ آبی نشان دهنده عمق است.

عکس در بالاترین وضوح تصویر: دوربین عکسبرداری ماموریت LRO وضوح تصویری 10 برابر بیشتر از دستگاههای مشابه به کار رفته در ماموریتهای ماهگردی گذشته دارد. این دوربین امکان مشاهده حتی کوچکترین سطوح روی ماه را میسر می کند.

فضاهای همیشه آفتابی: این تصویر مربوط به منطقه ای از ماه است که در 243 روز سال آفتابی است، اما در شرایطی که باران نبارد! در حقیقت بر روی ماه فضاهایی وجود دارند که پرتوهای خورشید به صورت مداوم و بدون تاریکی به آنها می تابد. شناسایی این مناطق برای اکتشافات روی ماه از اهمیت ویژه ای برخوردارند چراکه خورشید انرژی لازم برای این اکتشافات را تامین می کند.

رودخانه های ماه: تصاویر جدیدی که LRO تهیه کرده است می تواند پاسخی برای چگونگی تشکیل مسیرهای شبیه به رودخانه های طولانی ارائه کند.

کوهها آنطور که هرگز دیده نشده اند: در برخی موارد، دوربین عکسبرداری LRO برای انجام تنظیمات لازم کمی اریب می شود در این لحظات قله های ماه به شیوه ای متفاوت به تصویر کشیده می شوند. در این عکس حفره کابئو دیده می شود.

سیاه چاله های بر روی سطح ماه: ماموریت LRO درحال ثبت تصاویری از چاله های غول پیکر ماه است احتمالا این چاله ها از برخورد با شهاب سنگها ایجاد شده اند بعضی از این چاله ها به عمق دهها متر و حتی عمیق تر می رسند.