توسعه تمامی میادین مشترک نفت و گاز تا سال 92

حسین نقره کار شیرازی در گفتگو با مهر درباره آخرین تصمیم گیری های انجام گرفته برای توسعه میادین مشترک نفت و گاز با بیان اینکه با برنامه ریزی به عمل آمده تمامی میادین مشترک نفت و گاز ایران سه تا چهار سال آینده توسعه می یابند، گفت: در حال حاضر توسعه تمامی میادین مشترک با کشورهای عراق، عربستان، قطر، امارات، عمان و کویت آغاز شده است که باید با شتاب در مراحل اجرایی تولید نفت و گاز در این میادین را افزایش می دهیم.

معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت از نیاز به سرمایه گذاری سالانه 30 میلیارد دلاری برای حفظ و افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز در میادین مختلف کشور خبر داد و افزود: در حال حاضر با تامین منابع مالی توسعه تمامی فازهای میدان مشترک پارس جنوبی آغاز شده است.

وی در خصوص حجم دقیق سرمایه گذاری هر یک از میادین مشترک نفت و گاز، توضیح داد: میزان دقیق سرمایه گذاری برای توسعه میادین مشترک نفت و گاز به میزان ذخایر هیدروکربوری و ظرفیت تولید میدان بستگی دارد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه امسال توسعه تمامی میادین نفت و گاز آغاز می شود، خاطر نشان کرد: پیش بینی می کنیم توسعه این میادین حداکثر تا سال 1392 به پایان برسد.

سرمایه گذاری 30 میلیارد دلاری برای توسعه نفت و گاز خلیج فارس



محمود زیرکچیان زاده مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره هم با اشاره به اختصاص 30 میلیارد دلار برای توسعه میادین نفت و گاز ایران در خلیج فارس تا 5 سال آینده به خبرنگار مهر، گفت: هم اکنون عملیات اجرایی تمامی میادین مشترک نفت و گاز ایران در خلیج فارس آغاز شده و برای افزایش تولید در این میادین برنامه ریزی کرده ایم.



این مقام مسئول با یادآوری اینکه از 30 میلیارد دلار سرمایه گذاری در نفت و گاز خلیج فارس حدود 20 میلیارد دلار باید به صورت مستقیم توسط شرکت نفت فلات قاره ایران هزینه شود، تبیین کرد: همچنین 10 میلیارد دلار از این میزان سرمایه گذاریها هم باید توسط شرکت مهندسی و توسعه نفت انجام بگیرد.



وی با اشاره به مشارکت بانکهای داخلی و فاند انرژیها برای توسعه میادین نفت و گاز خلیج فارس، اظهار داشت: اخیرا با بانک ملت در طرح توسعه میادین نفتی رشادت، هنگام و رشادت به توافق هایی دست یافته ایم.



محسن خجسته مهر معاون برنامه ریزی وزیر نفت نیز پیشتر با بیان اینکه برای توسعه میادین مشترک نفت و گاز قرار است 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید انجام بگیرد، به مهر گفته بود: پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان برنامه پنجم تولید روزانه نفت از میادین مشترک خشکی و دریایی به 700 هزار بشکه و تولید گاز به 519 میلیون مترمکعب افزایش یابد.



به گزارش مهر، در حال حاضر تعداد 23 میدان مشترک نفت و گاز طبیعی در ایران وجود دارد که بخش عمده ای از این میادین همچون پارس جنوبی، هنگام، فروزان، اسفندیار، سلمان، آرش، لایه نفتی پارس جنوبی و نصرت با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و بخش دیگری همچون آزادگان، یادآوران، نفت شهر، آذر، آبان و اروند با عراق مشترک است.