توسعه تمامی میادین مشترک نفت و گاز تا سال 92

حسین نقره کار شیرازی در گفتگو با مهر درباره آخرین تصمیم گیری های انجام گرفته برای توسعه میادین مشترک نفت و گاز با بیان اینکه با برنامه ریزی به عمل آمده تمامی میادین مشترک نفت و گاز ایران سه تا چهار سال آینده توسعه می یابند، گفت: در حال حاضر توسعه تمامی میادین مشترک با کشورهای عراق، عربستان، قطر، امارات، عمان و کویت آغاز شده است که باید با شتاب در مراحل اجرایی تولید نفت و گاز در این میادین را افزایش می دهیم.
معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت از نیاز به سرمایه گذاری سالانه 30 میلیارد دلاری برای حفظ و افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز در میادین مختلف کشور خبر داد و افزود: در حال حاضر با تامین منابع مالی توسعه تمامی فازهای میدان مشترک پارس جنوبی آغاز شده است.
وی در خصوص حجم دقیق سرمایه گذاری هر یک از میادین مشترک نفت و گاز، توضیح داد: میزان دقیق سرمایه گذاری برای توسعه میادین مشترک نفت و گاز به میزان ذخایر هیدروکربوری و ظرفیت تولید میدان بستگی دارد.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه امسال توسعه تمامی میادین نفت و گاز آغاز می شود، خاطر نشان کرد: پیش بینی می کنیم توسعه این میادین حداکثر تا سال 1392 به پایان برسد.
محمود زیرکچیان زاده مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره هم با اشاره به اختصاص 30 میلیارد دلار برای توسعه میادین نفت و گاز ایران در خلیج فارس تا 5 سال آینده به خبرنگار مهر، گفت: هم اکنون عملیات اجرایی تمامی میادین مشترک نفت و گاز ایران در خلیج فارس آغاز شده و برای افزایش تولید در این میادین برنامه ریزی کرده ایم.
این مقام مسئول با یادآوری اینکه از 30 میلیارد دلار سرمایه گذاری در نفت و گاز خلیج فارس حدود 20 میلیارد دلار باید به صورت مستقیم توسط شرکت نفت فلات قاره ایران هزینه شود، تبیین کرد: همچنین 10 میلیارد دلار از این میزان سرمایه گذاریها هم باید توسط شرکت مهندسی و توسعه نفت انجام بگیرد.
وی با اشاره به مشارکت بانکهای داخلی و فاند انرژیها برای توسعه میادین نفت و گاز خلیج فارس، اظهار داشت: اخیرا با بانک ملت در طرح توسعه میادین نفتی رشادت، هنگام و رشادت به توافق هایی دست یافته ایم.
محسن خجسته مهر معاون برنامه ریزی وزیر نفت نیز پیشتر با بیان اینکه برای توسعه میادین مشترک نفت و گاز قرار است 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید انجام بگیرد، به مهر گفته بود: پیشبینی میکنیم تا پایان برنامه پنجم تولید روزانه نفت از میادین مشترک خشکی و دریایی به 700 هزار بشکه و تولید گاز به 519 میلیون مترمکعب افزایش یابد.
به گزارش مهر، در حال حاضر تعداد 23 میدان مشترک نفت و گاز طبیعی در ایران وجود دارد که بخش عمده ای از این میادین همچون پارس جنوبی، هنگام، فروزان، اسفندیار، سلمان، آرش، لایه نفتی پارس جنوبی و نصرت با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و بخش دیگری همچون آزادگان، یادآوران، نفت شهر، آذر، آبان و اروند با عراق مشترک است.
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