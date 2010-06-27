بررسی میدانی اعتقاد دانش آموزان به حجاب/ استخراج فرایندهای بازدارنده

مهری سویزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: برای ارزیابی نتایج فعالیتها و برنامه های انجام شده طی سالهای گذشته در حوزه آموزش حجاب و عفاف در مدارس، درخواست یک پژوهش میدانی را در دبیرستانهای دخترانه به پژوهشگاه تعلیم و تربیت آموزش و پرورش داده ایم.

وزارت آموزش و پرورش یکی از اصلی ترین مراکز موظف در اجرای طرح حجاب و عفاف است.

مدیرکل دفتر امور بانوان وزارت آموزش و پرورش درباره نوع پژوهش نیز گفت: پیشنهاد ما این است که معدل آگاهیها، باورهای دانش آموزان و التزام عملی آنها نسبت به حجاب و عفاف نیز استخراج شود.

سویزی ادامه داد: ممکن است یک دانش آموز آگاهی خوبی در زمینه حجاب و عفاف داشته باشد و معدل بالایی در این زمینه بگیرد اما التزام عملی نسبت به آن نداشته باشد بنابراین باید به طور دقیق این دو موضوع از هم تفکیک شود، چون ممکن است آموزش و پرورش در حوزه ایجاد آگاهی و باور درست عمل کرده باشد اما فرایندهای دیگر در جامعه مانع از التزام دانش آموز نسبت به حجاب شود.

مدیرکل امور بانوان وزارت آموزش و پرورش گفت: البته این پژوهش ادامه دار خواهد بود به گونه ای که پس از تغییر نوع آموزشها در مدارس باز هم میزان التزام دانش آموزان رصد می شود و نتایج آن منتشر و مورد ارزیابی مسئولان فرهنگی قرار می گیرد.