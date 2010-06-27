واکنشها نسبت به انتقال دانشگاه خواجه نصیر به مراغه/ دانشگاه اطلاعیه داد

استاندار آذربایجان شرقی: دانشگاه خواجه نصیر به مراغه می رود

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار آذربایجان شرقی پنجشنبه 3 تیر ماه در کارگروه شورای آموزش و پرورش این استان از پیشنهاد رئیس جمهوری برای انتقال دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به شهرستان مراغه در راستای تراکم زدایی از پایتخت و تامین عدالت در کشور خبر داده بود.

احمد علیرضا بیگی گفته بود: موضوع تأمین عدالت از جمله دغدغه‌های دولت دهم بوده که با سبک کردن پایتخت و تراکم زدایی سعی در رسیدن به این مهم بوده که ما نیز برای رسیدن به این هدف باید از طرح مطرح شده دولت حمایت کنیم این طرح بر مبنای تفکر عدالت محور بوده و انتقال دانشگاه خواجه نصیر از تهران به شهرستان مراغه فرصت مناسبی برای این استان محسوب شده و باید زمینه را برای این تصمیم گیری فراهم کرد.

وی با تأکید بر پیشنهاد رئیس جمهور مبنی بر انتقال دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به شهرستان مراغه خاطرنشان کرده بود: این پیشنهاد نشان دهنده تفکر عدالت محور رئیس جمهور بوده و مسئولان استانی باید شرایط تصمیم گیری این امر را برای دولتمردان فراهم کنند تحقق این پیشنهاد منشاء خیر و برکت بزرگی برای شهروندان مراغه شده و باعث رشد و شکوفایی آن منطقه می شود.

نمایندگان آذربایجان شرقی مجلس موافق انتقال دانشگاه خواجه نصیر به مراغه





انتقال دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مورد حمایت نمایندگان این استان در مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفت به طوری که محمد حسین فرهنگی، رضا رحمانی و علیرضا منادی سفیدان نمایندگان تبریز در پارلمان با انتقال این دانشگاه به مراغه موافق هستند و موانع و مشکلاتی که بر سر راه این انتقال می تواند قرار گیرد را با بررسی کارشناسی قابل حل می دانند.

نمایندگان همگی به سابقه حضور و فعالیتهای علمی ابو جعفر محمد بن محمد بن حسن طوسی ملقب به خواجه نصیرالدین طوسی، فیلسوف، متکلم، فقیه، دانشمند و ریاضیدان ایرانی در مراغه اشاره می کنند. این دانشمند ایرانی در مراغه رصدخانه ای ساخت‌ و کتابخانه ‌ای با حدود چهل هزار جلد کتاب بوجود آورده است. این نمایندگان معتقدند پیشینه درخشان حضور خواجه نصیر در مراغه توجیهی منطقی برای انتقال دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی از تهران به مراغه را فراهم می کند.

نمایندگان در کنار استدلالی که بر سر اسم دانشگاه خواجه نصیر با سابقه حضور خواجه نصیر دانشمند ایرانی در مراغه وجود دارد، پیگیری سیاست تمرکززدایی از پایتخت و مصوبه دولت مبنی بر بررسی خروج بخشی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از تهران را به عنوان دلایلی می دانند که ایده خروج دانشگاه خواجه نصیر از تهران و انتقال آن به مراغه را قوت می بخشد.

بی اطلاعی معاون وزیر علوم نسبت به انتقال دانشگاه خواجه نصیر به مراغه





از سوی دیگر معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره انتقال دانشگاه خواجه نصیر به مراغه ابراز بی اطلاعی کرده و معتقد است استاندار آذربایجان شرقی صرفا نظر خود را اعلام کرده است همچنین وی برنامه های آینده وزارت علوم برای ساماندهی فیزیکی دانشگاه خواجه نصیر را تشریح کرد.

علی اکبر متکان در گفتگو با مهر گفت: خبر انتقال دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی از تهران به مراغه را برای بار اول است که می شنوم به عنوان معاون اداری و مالی وزارت علوم از موضوعی که استاندار آذربایجان شرقی مبنی بر انتقال این دانشگاه به مراغه مطرح کرده است اطلاعی ندارم. به نظر می رسد استاندار نظر خود را گفته باشد و رئیس دانشگاه خواجه نصیر و وزارت علوم در صدد هستند دانشگاه خواجه نصیر را به مکان مناسبی در حریم و اطراف تهران منتقل کنند.

رئیس دانشگاه خواجه نصیر از انتقال دانشگاه بی اطلاع است





در این میان رئیس دانشگاه خواجه نصیر نیز در گفتگو با مهر عنوان کرده است: خبر انتقال این دانشگاه از تهران به مراغه را امروز برای اولین بار شنیده ام. هیچ طرحی برای خروج دانشگاه خواجه نصیر از تهران به شهرستان وجود ندارد بلکه این دانشگاه تنها به حاشیه شهر تهران منتقل می شود.



محمد تقی بطحایی گفت: بحث تجمیع دانشگاههای تهران از اهدافی بوده که سال گذشته به تصویب هیئت دولت رسیده است اما در جلساتی که با وزارت علوم داشتیم دانشگاه خواجه نصیر به منطقه ای در حاشیه شهر تهران منتقل می شود.



رئیس دانشگاه خواجه نصیر با بیان اینکه بحث انتقال دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی بر اساس سیاست تمرکززدایی مطرح است، گفت: در حال حاضر جایابی هایی نیز در این خصوص شده که در حال بررسی است از طرفی وزارت علوم نیز با ما در ارتباط است که مکانی مناسب را با کمک شهرداری در حاشیه تهران به دانشگاه خواجه نصیر اختصاص دهد.



وی گفت: در سیاست های کلی بحث تمرکززدایی تفکر خوبی است چرا که در جهان نیز این مسئله رایج است.



بطحایی افزود: به اعتقادم استاندار آذربایجان شرقی نظر خود را در این خصوص مطرح کرده است. البته چندی قبل مثل خیلی از مراکزی که زیر نظر ما دانشجوی دکتری می گیرند از سوی رصدخانه مراغه درخواست شد که تحت نظر ما دانشجوی دکتری بگیرند که موافقت کردیم.



وی همچنین به حمایت دانشگاه خواجه نصیر از رصدخانه مراغه اشاره کرد و گفت: در این راستا تفاهمنامه ای با رئیس رصدخانه مراغه برای اخذ دانشجوی دوره دکتری امضا شده که البته حمایت از رصدخانه مراغه موجب افتخار ما است.

دانشگاه هم اطلاعیه داد



به گزارش مهر، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی در پی نگرانی برخی دانشجویان و اساتید دانشگاه اطلاعیه ای رسمی صادر کرد و این انتقال را تکذیب کرد.



در این اطلاعیه که به نقل از رئیس دانشگاه خواجه نصیر خبر انتقال تکذیب شده آمده است: طبق مصوبات هیئت دولت تجمیع دانشکده های این دانشگاه در تهران در حال پیگیری است لذا هر گونه شایعه انتقال این دانشگاه به خارج از پایتخت غیر مسئولانه و دارای بار قضایی و حقوقی است و سبب نگرانی و تشویش فکری اساتید و دانشجویان این دانشگاه می شود.