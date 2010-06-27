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۶ تیر ۱۳۸۹، ۹:۵۷

منادی در گفتگو با مهر:

تهران این تعداد دانشگاه را برای چه می خواهد!/ دانشگاه خواجه نصیر به مراغه برود

تهران این تعداد دانشگاه را برای چه می خواهد!/ دانشگاه خواجه نصیر به مراغه برود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره اظهارات استاندار آذربایجان شرقی مبنی بر انتقال دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی به مراغه با بیان اینکه تبریز مهد دانشگاهها است گفت: تهران این همه دانشگاه را برای چه می خواهد و چه اشکالی دارد که یکی به مراغه منتقل شود.

علیرضا منادی سفیدان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اظهارات استاندار آذربایجان شرقی مبنی بر انتقال دانشگاه خواجه نصیر از تهران به مراغه گفت: از اظهارات استاندار آذربایجان شرقی خبری ندارم اما انتقال دانشگاه خواجه نصیر از تهران به مراغه کار بسیار خوبی است و موافق آن هستم.

نماینده مردم تبریز در پاسخ به اینکه آیا انتقال دانشگاه خواجه نصیر به مراغه امری ممکن به نظر می رسد گفت: امکان پذیر است. تبریز مهد دانشگاههاست. ستاره شناسی در دنیا برای اولین بار توسط خواجه نصیر انجام شد. تهران این همه دانشگاه را برای چه می خواهد، حال چه می شود اگر یکی هم به مراغه منتقل شود.

وی در پاسخ به اینکه برنامه ریزی برای انتقال اعضای هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر از تهران به مراغه چگونه باید باشد نیز به مهر گفت: این مسائل باید مورد بررسی قرار گیرد. ممکن است از جهت اعضای هیئت علمی مشکل زیادی وجود داشته باشد و به نظر سخت می رسد اما باید جوانب را بررسی کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در عین حال از حمایت مالی مجلس برای احداث پردیس جدید دانشگاه خواجه نصیر در تهران خبر داد و گفت: دانشگاه خواجه نصیر در صدد ساخت سایتهای جدیدی در تهران است که مورد حمایت قرار گرفت.

کد مطلب 1107172

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