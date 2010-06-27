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۶ تیر ۱۳۸۹، ۹:۰۲

دفتر ششم "نگره" منتشر شد

"نگره" دفتر ششم کتاب نقد ادبیات داستانی با مطالب متوع منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر،  این دفتر هفده نقد و مقاله را  در بر می‌گیرد و در آن آثاری از منتقدان و نویسندگانی چون مهین احمدلو، جواد اسحاقیان، فتح الله بی نیاز، حسین جاوید و محسن حکیم معانی به چاپ رسیده است.

سعید سبزیان، الهام عظیم، فرحناز علیزاده، مریم غفاری جاهد، مهدی فاتحی، کاوه فولادی نسب، محمود قلی‌پور، محمد میلانی، طلا نژاد حسن و فرشته نوبخت از دیگر نویسندگانی این "نگره" هستند.

دفتر ششم مانند پنج دفتر قبلی زیر نظر شورای سردبیری متشکل از فتح الله بی نیاز، شهلا زرلکی و مسعود میرزایی  به چاپ رسیده است.

دفتر ششم "نگره"  در 160 صفحه با شمارگان 1000  نسخه منتشر شده است.
 

کد مطلب 1107178

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