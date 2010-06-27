دفتر ششم "نگره" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این دفتر هفده نقد و مقاله را در بر می‌گیرد و در آن آثاری از منتقدان و نویسندگانی چون مهین احمدلو، جواد اسحاقیان، فتح الله بی نیاز، حسین جاوید و محسن حکیم معانی به چاپ رسیده است.

سعید سبزیان، الهام عظیم، فرحناز علیزاده، مریم غفاری جاهد، مهدی فاتحی، کاوه فولادی نسب، محمود قلی‌پور، محمد میلانی، طلا نژاد حسن و فرشته نوبخت از دیگر نویسندگانی این "نگره" هستند.

دفتر ششم مانند پنج دفتر قبلی زیر نظر شورای سردبیری متشکل از فتح الله بی نیاز، شهلا زرلکی و مسعود میرزایی به چاپ رسیده است.

دفتر ششم "نگره" در 160 صفحه با شمارگان 1000 نسخه منتشر شده است.

