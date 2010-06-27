صدور بیش از 4 هزار و 220 فقره انواع جوازهای معدنی

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت صنایع و معادن از صدور بیش از 4 هزارو 220 فقره انواع جوازهای معدنی طی سال گذشته خبر داد.

این جوازها شامل هزارو 762 فقره پروانه اکتشاف معدنی، 790 فقره گواهی کشف از معادن، 830 فقره پروانه بهره برداری از معادن و 845 فقره اجازه برداشت از معادن است.

همچنین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور طی سال گذشته توانست مطالعات آزمایشگاهی، بررسی مخاطرات زمین شناختی، بررسی زمین شناسی دریایی و سواحل، بررسی و پژوهشهای ژئو متیکس، اکتشاف مواد معدنی، مطالعات آزمایشگاهی، فرآوری مواد معدنی و مطالعات کانه آرایی را انجام دهد.

در ادامه فعالیتهای سال گذشته، این سازمان تعداد 36 طرح تحقیقاتی با پیشرفت فیزیکی 63 درصدی را در دست اقدام دارد.