نصب کیسه ایمنی در خودروها از سال آینده اجباری می شود

محسن صالحی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: طبق مصوبات دولت، نصب کیسه ایمنی از سال آینده اجباری می شود که طبق پیش بینی ها این امر، میزان مشکلات و حوادث رانندگی را کاهش می دهد و آثار درخشان و مطلوبی به همراه دارد که باید به آنها با جدیت توجه شود.

وی ادامه داد: بسیاری از خودروها به این کیسه مجهز شده اند و بسیاری از خودوروهای دیگر نیز قابلیت نصب این وسیله را دارند که باید در این خصوص نظارت کامل وجود داشته باشد.

نصب این وسیله برای تامین ایمنی سرنشینان خودرو از اهمیت زیادی برخوردار است

وی عنوان کرد: اجباری شدن نصب کیسه یادشده در خودروها از سال آینده به این دلیل است که نصب این وسیله برای تامین ایمنی سرنشینان خودرو از اهمیت زیادی برخوردار است و می تواند از بسیاری از حوادث و ضررهای جانی ناشی از تصادف جلوگیری کند.

این مسئول بیان کرد: نصب ترمز ضدقفل بر روی تمام خودروهای داخلی اجباری شده و تمام خودروسازان تا شهریورماه سال جاری ملزم هستند محصولات خود را با این سیستم عرضه کنند.

وی در خصوص پراید نیز اضافه کرد: بدنه پراید در راستای افزایش ایمنی این خودرو در حال تغییر است و این خودرو در این خصوص در حال گذراندن مراحل مورد نیاز است تا بتواند تغییر مورد نیاز را به شکل کامل داشته باشد.

صالحی نیا اضافه کرد: ارتقای کیفیت محصولات داخلی از طریق استانداردسازی تولید قطعه بسیار ضروری است ضمن اینکه خودرو از هزاران قطعه تولید می شود و اگر بکارگیری استانداردها در آن رعایت نشود، مشکلات زیادی بر مشتریان تحمیل خواهد شد.

در خصوص ایمنی عملکرد خودروها 51 دایرکتیو وجود دارد

این مسئول خاطرنشان کرد: در خصوص ایمنی عملکرد خودروها 51 دایرکتیو وجود دارد که اگرهمه آنها رعایت شود، بسیاری از مشکلات از بین می رود و از به وجود آمدن مشکلات جدید نیز جلوگیری خواهد شد.

وی یادآور شد: استانداردهای 51 گانه جزو استانداردهای اصلی تولید خودرو است و تمام خودروسازان داخلی ملزم هستند آن را به صورت کامل اجرا کنند. ارتقای کیفیت خودروهای داخلی یکی از بحثهای ضروری است که باید بیش از پیش جدی گرفته شود.