عدم تعامل مسئولین و نخبگان حلقه مفقوده توسعه خوزستان است

حجت الاسلام مجید ناصری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: متاسفانه این افراد که هر کدام می توانند باعث شتاب بخشی به توسعه متوازن در استان خوزستان باشد ارتباط بسیار کمرنگی با هم دارند و در مواردی به هیچ عنوان ارتباطی با هم ندارند.

وی ادامه داد: متاسفانه حالت بدتری هم بروز پیدا می کند و آن این است که این افراد در برخی موارد از اقدامات همدیگر سوء برداشت می کنند و در مواقعی بر اساس همین سوء برداشت ها اقدام به تصمیم گیری برای منافع کلان استان می کنند.



ناصری نژاد اضافه کرد: این وضعیت به شدت برای منافع استان خوزستان مشکل ساز شده و به عنوان سدی محکم جلوی رشد و پیشرفت استان را گرفته است که انتظار داریم افراد بزرگ و ریش سفید در استان پیشقدم شوند و جلوی این رفتارهای خلاف منافع استان را بگیرد تا ما هم همانند سایر استان های کشور از پتانسیل افراد در راستای پیشرفت استفاده کنیم نه اینکه این ظرفیت ها برای عدم دستیابی به توسعه مورد استفاده قرار بگیرد.



نماینده مردم شادگان در مجلس تصریح کرد: برخی از خوزستانی ها در وزارتخانه ها و سایر دستگاه های حکومتی و اجرایی دارای مسئولیت های متفاوت و موثری هستند که هر کدام می توانند عاملی مهم و تاثیر گذار برای توسعه و پیشرفت استان باشند ولی هیچگاه از این ظرفیت حیاتی استفاده مطلوبی برده نشده است.



رئیس مجمع نمایندگان خوزستان عنوان کرد: در اولین قدم برای تحقق این هدف قصد دارم نمایندگان ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی از حوزه های انتخابیه استان خوزستان را دور هم جمع کنم و از تجربیات آنها در این راه توسعه و پیشرفت استان خوزستان استفاده بهینه ای بکنیم.



ناصری نژاد تاکید کرد: انتظار داریم مطبوعات و خبرنگاران استان خوزستان برای دستیابی به چنین جایگاهی نمایندگان فعلی استان را بیش از گذشته همراهی کنند و به عنوان بازویی قدرتمند ما را در راه رسیدن به این هدف همراهی کنند.



وی در خصوص برنامه های مجمع نمایندگان استان خوزستان برای توسعه استان گفت: دو محور اساسی در مجمع نمایندگان خوزستان در حال پیگیری است؛ یکی از آنها این است که قصد داریم با همفکری نمایندگان چند پروژه بزرگ و تاثیر گذار برای توسعه استان تعریف و حداکثر توان خود را برای تحقق و اجرایی شدن آنها به کار بگیریم.



نماینده مردم شادگان اضافه کرد: محور دوم فعالیت های مجمع این است که قرار است برای هر شهر و حوزه انتخابیه دو یا سه طرح مهم تعریف شود و بازهم کل نمایندگان استان با تمام توان در راستای تحقق آنها همکاری کنند تا اینگونه پروژه های مهمی در استان اجرا شود.



هفته قبل انتخابات مجمع نمایندگان استان خوزستان با حضور 18 نماینده این استان در مجلس برگزار شد که در آن حجت الاسلام و المسلمین مجید ناصری نژاد به عنوان رئیس و سید شریف حسینی نماینده اهواز به عنوان نائب رئیس مجمع نمایندگان استان انتخاب شدند.