بزرگترین معضل پوشاک اهواز دستفروشان هستند

پرویز رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: در این راستا بارها با مسئولین ذیربط به گفتگو پرداخته ایم اما به هر دلیل ساماندهی آنها انجام نشده و تاکنون ضمن ایجاد ازدحام جمعیت در خیایانهای سعدی و فردوسی و ... موجب عدم امنیت نیز برای این صنف شده اند.

وی بیان داشت: اگر قدرت اجرایی برای ساماندهی این دست فروشیها که بیشتر پوشاک می فروشند داشتیم قطعا برای آن اقدام می کردیم.



رئیس اتحادیه پوشاک اهواز همچنین افزود: خیابان امام خمینی را از دو طرف توسط دربهای متحرک و خیابان سلمان فارسی را به دلیل احداث خط ویژه مترو بسته اند به همین دلیل اکنون رفت و آمد در این دو خیابان به عنوان مرکز اصلی فروش پوشاک در اهواز به سختی صورتی می گیرد و شهروندان اهواز ترجیح می دهند از اماکن دیگر برای خرید پوشاک خود استفاده کنند.



وی تاکید کرد: دو موضوع پیش گفته باعث شده وضعیت فروشندگان پوشاک در اهواز با بحران و مخاطره مواجه شود و انتظار داریم مسئولین متولی امر برای حل این مشکلات صنف پوشاک فروشان راه حلی عاقلانه اجرا کنند.

