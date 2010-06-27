33 هزار نفر در خوزستان معتکف شده اند

حجت الاسلام محمد حسین بلک در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: این 33 هزار زن و مرد خوزستانی در 270 مسجد در سراسر استان خوستان مراسم اعتکاف را به جا خواهند آورد.

وی افزود: یکی از موارد قابل توجه در مراسم اعتکاف امسال حضور چشمگیر جوانان و نوجوانان است به گونه ای که از افراد یاده شده، 560 دانش آموز نیز در بین افراد معتکف دیده می شوند که این آمار قابل توجه است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان خوزستان اظهار داشت: تمام تلاش این سازمان در یک ماه اخیر معطوف به این موضوع بوده که مراسم اعتاف امسال بدون هیچ مشکلی برای شرکت کنندگان برگزار شود و پیش بینی می شود این افراد با رضایتمندی مراسم را به پایان برسانند.



بلک همچین تاکید کرد: برای افزایش سطح دانش و آگاهی شرکت کنندگان، اساتید با تجربه حوزه برای ایراد سخنرانی دعوت شده اند که در همین راستا 50 نفر از اساتید حوزوی خارج از استان نیز برای این کار دعوت شده اند.

درسال گذشته 22 هزار نفر خوزرستانی در 220 مسجد معتکف شده بودند.