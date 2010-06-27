تیم دانشگاه آزاد قزوین نایب قهرمان رقابت های روبوکاپ 2010 شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم MRL دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در لیگ روبات شبیه ساز مجازی رقابت های روبوکاپ 2010 سنگاپور به مقام دوم جهان دست یافت.



همچنین این تیم در رقابت های نهایی لیگ روبات فوتبالیست سایز متوسط مقام چهارم دنیا را کسب کرد در این لیگ تیم هایی از کشورهای چین، ژاپن، هلند، تایلند، هنگ کنگ، آلمان و پرتغال حضور داشتند.

در رقابت های روبوکاپ 2010 سنگاپور که از روز 29 خردادماه آغاز شد و تا 5 تیرماه ادامه داشت، 330 نفر در قالب 48 تیم از دانشگاه های دولتی و آزاد، دبیرستان ها، پژوهش سراها و مراکز تحقیقاتی کشور شرکت داشتند.

این تیم ها در لیگ هایی چون روبات های امدادگر کلاس A وB، روبات های فوتبالیست کلاس A و B، روبات های امدادگر، شبیه ساز روبات های امداد مجازی، روبات های سایز کوچک، روبات های شبیه ساز دو بعدی و سه بعدی فوتبالیست، روبات های سایز متوسط، واقعیت ترکیبی و شبیه ساز امداد به رقابت با سایر تیم های خارجی پرداختند.