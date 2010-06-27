فرش قرمزی که جریان ساز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سینمای ایران در هفته اول تیرماه درگیر حاشیه‌های مراسم فرش قرمز یکی از فیلم های سینمای ایران بود، هفته پیش تولد هنرمندانی چون عباس کیارستمی، عزت الله انتظامی، رضا کیانیان و پرویز پرستویی هم بود.

- مراسم فرش قرمز "هفت دقیقه تا پاییز" ساخته علیرضا امینی روز جمعه 28 خرداد ماه در تالار حرکت با حضور کارگردان، محسن تنابنده، حامد بهداد و دیگر عوامل فیلم برگزار شد که نبودن هدیه تهرانی در این مورد توجه قرار گرفت. در این مراسم نیما حسنی نسب مجری برنامه خطاب به مردم عنوان کرد متاسفانه خانم تهرانی با وجود قولی که داده بودند به این مراسم نیامدند و من از شما به دلیل نیامدن ایشان عذرخواهی می‌کنم.

این گفته وی که بر روی خروجی خبرگزاریها قرار گرفت با واکنش هدیه تهرانی روبرو شد. وی در این ارتباط اعلام کرد: اینجانب به هیچ عنوان به هیچ فردی قول نداده بودم در این مراسم حاضر شوم. مردم بهتر می‌دانند که من معمولا در چنین برنامه‌هایی که با سر وصدا و تشریفات خاص همچون پیاده شدن از لیموزین، راه رفتن روی فرش قرمز و... برگزار می‌شود حاضر نمی‌شوم و اصولا این حضور را به دلیل تناسب نداشتن با شرایط جامعه جایز نمی‌دانم.

پس از آن نیما حسنی نسب یادداشتی برای این بازیگر نوشت که در بخشی از آن آمده است: خانم تهرانی؛ مردمی که ادعا کردید بهتر می‌دانند، این روزها خیلی آسان به اینترنت دسترسی دارند و با یک جستجوی ساده در گوگل و سایت‌های دیگر می‌توانند عکس‌های شما را در مراسم‌های مشابه جشنواره‌های درجه دو غربی مثل سن سباستین ببینند.

خانم تهرانی؛ کاش لااقل به حرمت کشورتان، مردمی که دوستتان دارند و کسانی که با احترام و اشتیاق زیر پای بازیگر هنرمند کشورشان فرش قرمز پهن کرده بودند، این چند جمله را نمی‌گفتید. شاید آن‌ وقت عدم حضورتان در مراسم کم‌تر آزاردهنده و توهین‌آمیز جلوه می‌کرد.

- مجتبی راعی بعداز چند سال از اکران نشدن "سفر به هیدالو" گلایه کرد. وی در گفتگویی در این‌بار عنوان کرده، توقیف این فیلم مانند این ضرب المثل (گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند سر مسگری) است و همانطور که جایی مانند تلویزیون فیلم‌های خوب بازیگری مثل نیکول کیدمن را نشان می دهد این فیلم هم می تواند اکران شود.

جواد شمقدری معاونت سینمایی درباره مشکل این فیلم گفته، "سفر به هیدالو" فیلم خوبی است فقط مشکل آن بازیگر زن فیلم است . راعی همچنین از تغییر عنوان فیلم "عصر روز دهم" به "عراق عصر روز دهم" خبر داده است.

- محمدرضا شرف الدین تهیه کننده فیلم "فرزند صبح" از همکاری موسسه نشر و تنظیم آثار امام (ره) و عروج فیلم برای آماده کردن این فیلم خبر داد. این خبر امیدوار کننده ای است که بالاخره بعد از چندین سال این فیلم که سند تاریخی درباره بخشی از زندگی امام خمینی (ره) است آماده نمایش می شود. بهروز افخمی کارگردان این فیلم هم اکنون در خارج از کشور است.

- خبر سازی که منجر به اکران عمومی یک فیلم شد. خبر نمایش عمومی "مقلد شیطان" در گروه سینمایی قدس هفته گذشته توسط شورای صنفی نمایش اعلام شد. از آنجایی که این فیلم بعد از آماده شدن پروانه ساخت خود را دریافت کرد، نمی توانست طبق آئین نامه شورا در شش ماهه اول سال اکران شود.

انتشار همین خبر توسط خبرگزاری مهر و پیگیری خبرنگاران دیگر رسانه ها در گفتگو با کارگردان و مدیر اداره کل نظارت و ارزشیابی ارشاد باعث شد مشکل این فیلم برای اکران عمومی برطرف شود و "مقلد شیطان" در زمان ثبت شده به نمایش در آید.

- روزهای پایانی خرداد ماه و اولین روزها تابستان با تولد هنرمندان بزرگی در سینمای ایران روبرو است. 29 خرداد ماه رضا کیانیان، 31 خرداد عزت الله انتظامی، اول تیر ماه عباس کیارستمی و دوم تیر پرویز پرستویی . هر یک از این هنرمندان سینمای ایران جایگاه ویژه ای دارند و به نوعی سبک و سیاق خود را دنبال می کنند.

- فیلم "هفت دقیقه تا پائیز" با دو پایان اکران عمومی شده است. این خبر اتفاق جدیدی در سینمای ایران محسوب می شود و در تاریخ سینما این کشور به ثبت می رسد. عوامل تولید این فیلم نسخه ای از فیلم را اکران کرده اند که سکانس پایانی آن را حذف کرده اند. اما دست به ابتکار تازه ای زده اند و نسخه اصلی فیلم را در چند سینمای که با مخاطبین سینما رو روبرو است همزمان با نسخه جدید اکران کرده اند.

- فیلمبرداری فیلم های "یک حبه قند" سید رضا میرکریمی و "بانوی شهر ما" ابراهیم حاتمی کیا به زمان دیگری موکول شدند. فیلمبرداری فیلم جدید میر کریمی که پربازیگر است، پیش از این قرار بود اول تیر ماه کلید بخورد که فعلا به اواسط این ماه موکول شده است. فیلمبرداری فیلم "بانوی شهر ما" حاتمی کیا نیز که قرار بود اول تیر ماه آغاز شود به بعد از ماه مبارک رمضان موکول شد.