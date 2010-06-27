یعقوبی: پلمپ تالار مولوی نشانه تئاتر ستیزی بود

محمد یعقوبی کارگردان و نمایشنامه نویس با سابقه تئاتر درباره پلمپ شدن تالار مولوی به خبرنگار مهر گفت: کسی که این تصمیم را درباره پلمپ شدن تالار مولوی گرفته به نفع تئاتر، دانشگاه و جهاد دانشگاهی عمل نکرده و حتما مقصودی داشته است.

وی ضمن ابراز خوشحالی از بازگشایی تالار مولوی این امر را باعث مشخص شدن دروغ و حقیقت موجود در خصوص پلمپ تالار مولوی دانست و تصریح کرد: صادر کننده دستور با پلمپ تالار مولوی مرتکب دو خطا شد. اولین خطا این بود که به خاطر اختلافات داخلی با جهاد دانشگاهی تالار مولوی را پلمپ کرد و چند روز مانع اجرای تئاتر شد. دومین خطا نیز این بود که دلایل نادرستی برای این امر عنوان کرده بود. این دو خطا نشانگر تئاتر ستیزی و نادیده گرفتن حقوق علاقمندان و اهالی تئاتر است.

کارگردان نمایش‌های "خشکسالی و دروغ" و "یک دقیقه سکوت" تأکید کرد: پیش از دوره مدیریت مهدی مکاری تالار مولوی وضعیت نابسامانی داشت اما مهدی مکاری با مدیریت خود روند مناسبی را در اجرای آثار نمایشی در تالار مولوی پیش رو گرفت.

یعقوبی اظهار امیدواری کرد که کسانی که قرار است گرداننده تالار مولوی باشند سعی‌شان این باشد که در تالار مولوی تئاتر اجرا شود.

وی افزود: امیدوارم در ادامه فعالیت تالار مولوی از تجربیات مهدی مکاری استفاده شود و وی در مدیریت تالار مولوی حضور داشته باشد.



