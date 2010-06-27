قهرمانان کورس بهاره گنبد مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این دوره از رقابتها 56 راس اسب ورزشی در هفت دور به رقابت پرداختند

در کورس اول، قره گلوله، آی پاره و ایل امان، کورس دوم، اسپشیال ویو، امپراطور صحرا و ساواش و در کورس سوم، سیلورسین، درگل و کرفه اول تا سوم شدند.

در کورس چهارم اسبهای ورزشی، ربل، سیلوعت و بست ، کورس پنجم، رومن وات، کیابو و اورتینا، کورس ششم، دبی رویال، پتیو و ابوریجینی و در کورس هفتم، اسبهای ورزشی، اورتگا، پانیل و آی تک برتر شدند.

رئیس مجموعه سوارکاری گنبد کاووس به خبرنگار مهر گفت: این مسابقات به مسافتهای هزار و 1600 متر طول برگزار شد و در پایان 263 میلوین ریال جایزه بین سوارکاران و مالکان اسبهای برتر توزیع شد.

حکیم ایگدری افزود: اسبهایی از نژادهای ترکمن، دوخون و تروبرد در این دوره مسابقات شرکت داشتند.

وی اظهار داشت: کورس تابستانه سوارکاری از هفته آینده در بندرترکمن برگزار می شود.

گلستان مهد سوارکاری ایران است و سه مجموعه ورزشی اسبدوانی در گنبد کاووس، آق قلا و بندرترکمن دارد.