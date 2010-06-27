سفیر ترکیه در مهر: کشتار کاروان آزادی حمله به ترکیه بود/ آخرین تحولات ترکیه وجنگ با پ ک ک

"امید یاردیم" در ادامه نشست با خبرنگاران مهر حمله نظامیان صهیونیست به کاروان آزادی در آبهای بین المللی را برای آنکارا بسیار مهم ارزیابی کرد. به گفته وی از دیدگاه ترکیه، این اقدام به معنای حمله به ترکیه بود، چرا که در جریان آن افراد بی سلاحی کشته شدند که تنها قصد کمک به مردم تحت محاصره غزه را داشتند.

وی معتقد است که این حمله شکاف بین جامعه جهانی و رژیم صهیونیستی را گسترش داده و موجب بروز اختلاف بین تل آویو و همپیمانان غربی اش شد، به گونه ای که بسیاری از مقامها، اعضای پارلمانها و مجامع بین المللی جهان این جنایت را محکوم کردند. وی همچنین سیاست آنکارا در سطح بین المللی را پیگیری این اقدام و انتظار از رژیم صهیونیستی برای پذیرش جرم خود و عذرخواهی بابت آن از ترکیه عنوان کرد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ما خواستار تشکیل یک کمیته بین المللی برای تحقیق در این مورد هستیم. کاروان آزادی متشکل از 600 فعال صلح از 30 کشور جهان بود و هیج رابطه مستقیمی با دولت ترکیه نداشت، از سوی دیگر اسرائیل در آبهای بین المللی به این کاروان حمله کرده و شهروندان ترکیه ای را به گلوله بسته است. اینکه سازمان دهندگان این کاروان چه برآوردی از واکنش اسرائیل داشتند، مشخص نیست اما قدرمسلم، این کشتیها تنها حامل کمکهای انساندوستانه برای مردم غزه بوده اند و ادعای اسرائیلیها مبنی بر وجود سلاح در این کاروان کذب محض است.

وی خاطرنشان کرد: حمله مذکور در حالی انجام گرفته که کشتیها در 70 کیلومتری سواحل اسرائیل و 50 کیلومتری سواحل غزه بوده اند و از سویی شلیک به قربانیان از فاصله نزدیک صورت گرفته است، به همین دلیل ما این اتفاق را حمله ندانسته و آن را قتل عام می دانیم.



به گفته وی این در حالی است که محاصره غزه تنها به بهانه اسیر شدن یک نظامی اسرائیلی در دستان حماس صورت گرفته و این منطقه با همه ساکنانش به خاطر یک نفر در این وضعیت قرار گرفته اند. به همین دلیل محاصره غزه به خاطر یک نفر و کشتن 9 نفر بدلیل مخالفت با ادامه این محاصره، قابل قبول نیست. در حقیقت دست رژیم اشغالگر اسرائیل به خونهای زیادی آلوده است.



یاردیم در مورد اقدامات بعدی آنکارا در قبال حمله صهیونیستها به کاروان آزادی یادآور شد: هم اکنون پیگیری مسئله حمله به کاروان آزادی مهمترین موضوع آنکارا در سطح بین المللی است، اما هنوز هیچ برنامه ای برای ترتیب دادن کاروان کمکی دیگر به غزه و یا حضور سران ترکیه در این کاروانها وجود ندارد. با این حال طبق قطعنامه 1860 شورای امنیت، محاصره غزه قطعا باید شکسته شود. در این قعطنامه سازمان ملل از اسرائیل خواسته است که هر چه سریعتر به محاصره این منطقه پایان دهد.



وی اظهار داشت: روابط ترکیه با اسرائیل دوران حساسی را سپری می کند و شرایط ما برای ادامه این روابط نیز اعلام شده است. همانطور که گفتم یکی از این شرایط این است که ما خواستار تشکیل یک کمیته تحقیق بین المللی در مورد حمله مذکور شده ایم و کاری که می توانیم انجام دهیم این است که مناسباتمان را کاملا با مواضع آتی اسرائیل در قبال خواسته هایمان، تنظیم نماییم. البته این مسئله می تواند تاثیرات منفی بر روابط ما بگذارد.

وی در پاسخ به سوالی در مورد اقدامات دولت "رجب طیب اردوغان" برای تغییر در قانون اساسی ترکیه خاطرنشان کرد: این فعالیتها در چارچوب قانون انجام می شود و رای گیریها و هر اقدامی که انجام می گیرد در همین چارچوب بوده و خارج از آن نیست، این مسئله روندی قانونی را طی می کند و مردم با رای خود، سرنوشت آن را تعیین می کنند، در حقیقت این امر بخشی از روند طبیعی دمکراسی در کشور است و در نهایت ملت تصمیم گیرنده خواهند بود.



سفیر ترکیه در تهران با اشاره به تحولات اخیر منطقه و تاثیر آن در عضویت این کشور در اتحادیه اروپا گفت: ترکیه به تمامی همسایگان خود به یک چشم نگاه می کند، ما فقط رویمان به سمت اروپا نیست، هر چند روابط ما با اروپا تنگاتنگ است، تاریخی طولانی در همکاری با کشورهای این منطقه داریم، بخشی از شهروندان ما در این کشورها زندگی می کنند و ما نامزد پیوستن به این منطقه هستیم، اما این مسئله از اهمیت حفظ روابط ما با کشورهایی مانند ایران و روسیه نمی کاهد. یعنی آنکارا می کوشد روابط خود را با همه طرفها بطور شفاف و با صمیمیت کامل حفظ نموده و تعمیق بخشد.

وی در پایان به درگیریهای اخیر ارتش ترکیه با شبه نظامیان کرد در مناطق مرزی این کشور با عراق اشاره و تاکید کرد: نمی توان صراحتا گفت که این گروه اقدامات خود را در راستای خواسته کشوری خاص انجام می دهد، با این حال مشخص است که برخی کشورها از فعالیتهای این گروه حمایت می کنند و به نظر می رسد که این فعالیتها بیشتر با هدف به آشوب کشیدن منطقه صورت می گیرد.