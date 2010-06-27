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۶ تیر ۱۳۸۹، ۹:۲۷

قشقایی در گفتگو با مهر: شناسایی فرقه‌های کاذب/ راهبردهای مقابله با معنویتهای نوظهور تدوین شد

قشقایی در گفتگو با مهر: شناسایی فرقه‌های کاذب/ راهبردهای مقابله با معنویتهای نوظهور تدوین شد

رئیس پژوهشکده باقرالعلوم با اشاره به انتشار فصلنامه مطالعات معنوی و تدوین راهبردهای مقابله با معنویتهای نوظهور برای کارگزاران فرهنگی از برگزاری مجموعه نشستهایی خبر داد که به بررسی راههای مقابله با فرقه‌های انحرافی اختصاص دارند.

دکتر حسین قشقایی رئیس پژوهشکده باقرالعلوم در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با تازه‌ترین فعالیتهای این پژوهشکده گفت: ظرف 20 روز گذشته دو شماره از نشریه مطالعات معنوی منتشر شده است. این نشریه که در قالب فصلنامه منتشر می شود تلاشی برای شناسایی، نقد و بررسی فرقه ها و نحله هایی است که به طور کاذب مباحث معنوی و عرفانی را مورد توجه قرار داده اند.

وی افزود: پژوهشکده باقرالعلوم مجموعه ای نیز با عنوان راهبردهای مقابله با معنویتهای نوظهور آماده کرده تا تنها در اختیار کارگزاران و دستگاههای فرهنگی قرار گیرد.

رئیس پژوهشکده باقرالعلوم گفت: طی دو ماه گذشته کتابهایی با عنوان تعامل امام علی(ع) با مخالفان ، مهدویت و جهانی شدن ، تکاپوی اندیشه ها در ضرورت بعثت انبیا، موانع و مشکلات سیاسی- اجتماعی امام علی (ع) و مذهب اهل عشق منتشر شده است.

رئیس پژوهشکده باقرالعلوم گفت: مجموعه نشستهایی با عنوان " بررسی اندیشه های زعمایی از عالمان اهل سنت" برگزار شده که در نشست اول اندیشه های محمد بن اسماعیل بخاری صاحب کتاب اصلی اهل سنت به نام " صحیح بخاری" مورد بررسی قرار گرفت و قرار است این نشستها ادامه یابند.

قشقایی اظهار داشت: پژوهشکده باقرالعلوم همچنین اقدام به برگزاری نشستهایی با عنوان راه های مقابله با فرقه های انحرافی کرده که نشست اول بهائیت را از چند جنبه مورد بررسی و نقد قرار داده است. ظهور بهائیت، شیوه های تبلیغ بهائیت، تاریخچه بهائیت، اشخاص تأثیرگذار در بهائیت و شیوه های مقابله با آن در میان محورهای نشست نخست بوده است.

وی یادآور شد: همچنین برگزاری سلسله نشستهایی در حیطه مباحث شرح حال نگاری در ارتباط با دانشنامه بزرگ "گلشن ابرار" آغاز شده که نشست نخست درباره شیوه های تراجم نگاری و نشست دوم نیز ادامه نشست اول خواهد بود که با همکاری انجمن اهل قلم برگزار شده است.

دکتر حسین قشقایی گفت: دانشنامه بزرگ گلشن ابرار تا کنون 8 جلد آن منتشر شده و جلد نهم آن زیر چاپ است و جلدهای دهم و یازدهم هم امسال منتشر می شود، هرجلد این دانشنامه دربردارنده شرح حال پنجاه عالم شیعی است.

کد مطلب 1107227

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