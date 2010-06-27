دکتر حسین قشقایی رئیس پژوهشکده باقرالعلوم در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با تازه‌ترین فعالیتهای این پژوهشکده گفت: ظرف 20 روز گذشته دو شماره از نشریه مطالعات معنوی منتشر شده است. این نشریه که در قالب فصلنامه منتشر می شود تلاشی برای شناسایی، نقد و بررسی فرقه ها و نحله هایی است که به طور کاذب مباحث معنوی و عرفانی را مورد توجه قرار داده اند.

وی افزود: پژوهشکده باقرالعلوم مجموعه ای نیز با عنوان راهبردهای مقابله با معنویتهای نوظهور آماده کرده تا تنها در اختیار کارگزاران و دستگاههای فرهنگی قرار گیرد.

رئیس پژوهشکده باقرالعلوم گفت: طی دو ماه گذشته کتابهایی با عنوان تعامل امام علی(ع) با مخالفان ، مهدویت و جهانی شدن ، تکاپوی اندیشه ها در ضرورت بعثت انبیا، موانع و مشکلات سیاسی- اجتماعی امام علی (ع) و مذهب اهل عشق منتشر شده است.

رئیس پژوهشکده باقرالعلوم گفت: مجموعه نشستهایی با عنوان " بررسی اندیشه های زعمایی از عالمان اهل سنت" برگزار شده که در نشست اول اندیشه های محمد بن اسماعیل بخاری صاحب کتاب اصلی اهل سنت به نام " صحیح بخاری" مورد بررسی قرار گرفت و قرار است این نشستها ادامه یابند.

قشقایی اظهار داشت: پژوهشکده باقرالعلوم همچنین اقدام به برگزاری نشستهایی با عنوان راه های مقابله با فرقه های انحرافی کرده که نشست اول بهائیت را از چند جنبه مورد بررسی و نقد قرار داده است. ظهور بهائیت، شیوه های تبلیغ بهائیت، تاریخچه بهائیت، اشخاص تأثیرگذار در بهائیت و شیوه های مقابله با آن در میان محورهای نشست نخست بوده است.

وی یادآور شد: همچنین برگزاری سلسله نشستهایی در حیطه مباحث شرح حال نگاری در ارتباط با دانشنامه بزرگ "گلشن ابرار" آغاز شده که نشست نخست درباره شیوه های تراجم نگاری و نشست دوم نیز ادامه نشست اول خواهد بود که با همکاری انجمن اهل قلم برگزار شده است.

دکتر حسین قشقایی گفت: دانشنامه بزرگ گلشن ابرار تا کنون 8 جلد آن منتشر شده و جلد نهم آن زیر چاپ است و جلدهای دهم و یازدهم هم امسال منتشر می شود، هرجلد این دانشنامه دربردارنده شرح حال پنجاه عالم شیعی است.