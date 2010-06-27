بیانیه متناقض G8 درباره ایران/ درخواست مذاکره با چاشنی ابراز نگرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سران جی هشت در بیانیه پایانی خود ضمن استقبال از تلاش های برزیل و ترکیه برای مبادله سوخت با ایران ادعا کردند: ما عمیقا نسبت به ادامه رفتارهای غیر شفاف ایران در مورد فعالیت هسته ای خود و تمایل برای ادامه غنی سازی تا سطح 20 درصد احساس نگرانی می کنیم.

در ادامه این بیانیه متناقض آمده است : هدف ما متقاعد کردن ایران برای آغاز مذاکره شفاف درباره فعالیت هسته ای خود و عمل تهران به تعهدات خود است.

در ادامه این بیانیه از تمامی اقدامات انجام شده برای حل صلح آمیز موضوع هسته ای ایران، توقف غنی سازی در کشورمان و همچنین اقدام برزیل و ترکیه در بیانیه تهران استقبال شده است.

به گزارش مهر، جی هشت در حالی خواستار مذاکره شفاف از سوی ایران شده که در تمامی گزارش هایی که از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد ایران ارائه شده همکاری تهران مورد تائید قرار گرفته است.

از سوی دیگر آمریکا به عنوان کشوری که سایر اعضای جی هشت را به دنبال خود می کشد در حالی از مذاکره شفاف سخن می گوید که رئیس جمهور این کشور در مورد بیانیه تهران دو رویی و ریاکاری را در بالاترین سطح خود به نمایش گذاشت.