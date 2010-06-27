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۶ تیر ۱۳۸۹، ۹:۰۰

جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی/

مهاجم غنا پیروزی برابر آمریکا را به آفریقا تقدیم کرد

مهاجم غنا پیروزی برابر آمریکا را به آفریقا تقدیم کرد

"آساموآ جیان" پیروزی تیم ملی فوتبال غنا مقابل آمریکا را به تمام آفریقا تقدیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال غنا شنبه شب  در ورزشگاه "ساکرسیتی" با برتری 2 بر یک مقابل آمریکا به مرحله یک چهارم نهایی رقابت های جام جهانی 2010 راه پیدا کرد.

آساموا جیان مهاجم تیم ملی فوتبال غنا در خصوص این پیروزی اظهار داشت: من خوشحال ترین مرد زمینم. ما در رقابت های جام جهانی 2006 به دور دوم راه پیدا کردیم اما اکنون یک گام پیش تر گذاشته ایم. ما نه تنها غنا بلکه تمام آفریقا را سرافراز کرده ایم.

برپایه گزارش ساکرنت، غنا در مرحله یک چهارم نهایی این رقابت ها روز جمعه در ورزشگاه "ساکرسیتی" با اروگوئه دیدار می‌کند.

کد مطلب 1107232

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