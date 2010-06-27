باشگاه استقلال از خسرو حیدری شکایت کرد/ آغاز دوباره جنگ آبی و زرد

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه استقلال پس از رد و بدل شدن بیانیه ها و مصاحبه های بین این باشگاه اعلام کرد: « در پی صحبت‌های نامربوط خسرو حیدری و اتهامات واهی او نسبت به مسئولین باشگاه استقلال، کمیته حقوقی این باشگاه از این بازیکن به دادگاه شکایت کرد.

کمیته حقوقی باشگاه استقلال در شکایت خود از خسرو حیدری از دادگاه درخواست کرده با توجه به اینکه اتهامات او نسبت به مسئولین این باشگاه به هیچ وجه صحت ندارد و موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود لذا نامبرده باید در دادگاه حاضر شده و نسبت به حرف‌های خود با ادله و سند پاسخگو باشد.»

این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که تیم های استقلال و سپاهان سال گذشته نیز به دنبال درگیری های لفظی واعظی آشتیانی و قلعه نویی اختلافات زیادی با یکدیگر داشتند و این بار نیز به نظر می رسد این اختلافات ادامه داشته باشد.