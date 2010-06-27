مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:
با آغاز توزیع کارت؛ جزئیاتی از برگزاری کنکور سراسری سال 89 دانشگاههای دولتی اعلام شد
از سوی وزیر نیرو اعلام شد؛ میزان جریمه دهکهای پرمصرف برق
پورمحمدی: به خاطر اختلاف سلیقه نباید به یکدیگر بدبین شویم
ایران :
احمدی نژاد: شرایط گفتگو را در این هفته اعلام میکنیم
پرداخت سود سهام عدالت به 900 هزار تهرانی
وزیر بهداشت خبر داد؛ کاهش ساعت کار پرستاران تا آخر تیر
احمدی نژاد: شرایط گفتگو را در این هفته اعلام میکنیم
پرداخت سود سهام عدالت به 900 هزار تهرانی
وزیر بهداشت خبر داد؛ کاهش ساعت کار پرستاران تا آخر تیر
اسرار:
رهبر معظم انقلاب: روشن کردن افکار عمومی و آگاهی بخشی نیاز امروز جامعه است
محمدرضا باهنر خبر داد: اصولگرایان نام آشنا داوری صحنه را عهده دار شوند
موافقت دادستان تهران با مرخصی نوریزاد و مرعشی
رهبر معظم انقلاب: روشن کردن افکار عمومی و آگاهی بخشی نیاز امروز جامعه است
محمدرضا باهنر خبر داد: اصولگرایان نام آشنا داوری صحنه را عهده دار شوند
موافقت دادستان تهران با مرخصی نوریزاد و مرعشی
تفاهم:
7 پیشنهاد ایران به بانک توسعه اسلامی
سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی: حذف سهمیه بندی بنزین قطعی نیست
همکاری ایدرو و ایمیدرو برای ساخت 7 نیروگاه برق
7 پیشنهاد ایران به بانک توسعه اسلامی
سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی: حذف سهمیه بندی بنزین قطعی نیست
همکاری ایدرو و ایمیدرو برای ساخت 7 نیروگاه برق
تهران امروز:
ایران آماده نبرد بنزین
مقام معظم رهبری: دشمنان توان زورگویی با ملت ایران را ندارند
بیش از 100 کشته در اولین سفرهای تابستانی
جام جم :
گرمان غافلگیر کننده؛ آغاز خاموشیها
رهبر معظم انقلاب: مراقب باشیم؛ با ابزار دین وارد شدهاند
آغاز تابستان بدون بودجه غنی سازی اوقات فراغت
جوان:
جدال انبوه سازان و مهندسان بر سر مسکن صنعتی
استقبال گسترده دانشآموزان و دانشجویان از مراسم اعتکاف
میخ کنگره آمریکا بر تابوت دیپلماسی اوباما
جدال انبوه سازان و مهندسان بر سر مسکن صنعتی
استقبال گسترده دانشآموزان و دانشجویان از مراسم اعتکاف
میخ کنگره آمریکا بر تابوت دیپلماسی اوباما
جهان صنعت:
آغاز ماراتن مجلس برای مقابله با کلی گویی در برنامه پنجم؛ دولت به ارزیابی و نظارت تن بدهد
وزیر نیرو اعلام کرد؛ برق تجاری 30 درصد گران شد
کاهش رقم ایجاد هر شغل؛ زوارت صنایع 100 میلیون تخفیف داد
حمایت:
رهبر معظم انقلاب اسلامی: اقتدار واقعی حق ملت ایران است
رئیس ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت کشور: بنزین تک نرخی میشود
معاون اول قوه قضائیه: تضمین حاکمیت سیاسی و اجتماعی در گرو اجرای عدالت است
خبر:
در راستای دیپلماسی هستهای و در پاسخ به غرب؛ احمدی نژاد فردا شرایط مذاکره را اعلام میکند
رهبر معظم انقلاب اسلامی: روزگار تحقیر ملتها توسط استعمار، سپری شده است
رفتار افراطی در میان بخشی از جناح اصولگرا بحث انگیز شده است؛ اصولگراهای نگران
خراسان:
اظهارات متناقض 2 مسئول درباره حذف سهمیه بنزین
اساسنامه شرکت نفت؛ از مجلسها اصرار، از دولتها انکار
کنگره آمریکا طرح تشدید تحریم ایران را تصویب کرد
دنیای اقتصاد:
دامنه نوسان قیمت سهام افزایش یافت؛ فرصت سازی جدید در بورس
ردیابی خانههای خالی کلید خورد؛ برنامه کنترل بازار اجاره مسکن
نحوه عرضه بنزین پس از قانون یارانهها
شرق:
دیدار خانوادههای شهدای هفتم تیر با سید حسن؛ معیشت مردم دغدغه خمینی جوان
در نامهای از سوی شورای شهر به سازمان زندانها؛ درخواست گزارش وضعیت بازداشتگاهها و زندانهای تهران
تصویب تحریمهای یکجانبه واشنگتن علیه ایران؛ بن بست گفتگو
فرهنگ آشتی:
نظرسنجی از مردم برای اجرای طرح عفاف و حجاب
آمادگی آمریکا برای غنی سازی اورانیوم در ایران
از سوی آموزش و پرورش اعلام شد: ابلاغ مصوبه استخدام 40 هزار معلم
نظرسنجی از مردم برای اجرای طرح عفاف و حجاب
آمادگی آمریکا برای غنی سازی اورانیوم در ایران
از سوی آموزش و پرورش اعلام شد: ابلاغ مصوبه استخدام 40 هزار معلم
فرهیختگان:
ظهور دوباره اصلاح طلبان در شمایلی جدید
گزارش جهانی مواد مخدر منتشر شد؛ مصرف 42 درصد تریاک جهان در ایران
دیدار اوباما و مدودف؛ حمایت آمریکا از عضویت روسیه در wto
کاروکارگر:
رهبر انقلاب با اشاره به ضرورت درس گرفتن از زندگی امیرالمومنین(ع): آگاهی بخشی و روشن کردن افکار عمومی از نیازهای اصلی جامعه و دنیای اسلام است
کارشناسان غربی با اشاره به مصوبه کنگره آمریکا: ایران توان دور زدن تحریمها را دارد
اختلافات ارضی عربستان و امارات بالا گرفت
کیهان:
رهبر معظم انقلاب در دیدار پرشور مردم استان بوشهر: بصیرت توده مردم گاه بیشتر از برخی خواص است
حامد کرزای فاش کرد: سود 100 میلیارد دلاری اشغالگران افغانستان از مواد مخدر
گسترش بحران در اروپا؛ اعتصاب و تظاهرات ضد دولتی ایتالیا، فرانسه و اسپانیا را فرا گرفت
گسترش صنعت:
راه اندازی بزرگترین کارخانه تولید دیوار پیش ساخته خاورمیانه
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی: رشد 150 درصدی صادرات لوازم خانگی
تسهیلات دولت فقط برای واحدهای شناسنامهدار
راه اندازی بزرگترین کارخانه تولید دیوار پیش ساخته خاورمیانه
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی: رشد 150 درصدی صادرات لوازم خانگی
تسهیلات دولت فقط برای واحدهای شناسنامهدار
همشهری:
رهبر معظم انقلاب اسلامی: بسیاری از مشکلات با بصیرت مردم حل شده است
طرح گسترده شهرداری برای آموزش 87 هزار راننده حمل و نقل عمومی تهران
بودجه ترخیص واگنهای مترو، در بلاتکلیفی
رهبر معظم انقلاب اسلامی: بسیاری از مشکلات با بصیرت مردم حل شده است
طرح گسترده شهرداری برای آموزش 87 هزار راننده حمل و نقل عمومی تهران
بودجه ترخیص واگنهای مترو، در بلاتکلیفی
هدف واقتصاد:
از سوی وزیر اقتصاد به بانک توسعه اسلامی ارایه شد؛ 7 پیشنهاد ایران برای طراحی مجدد نظام مالی جهان
رئیس جمهور: ایران هفته آینده شرایط گفتگو با 1+5 را اعلام میکند
ضیغمی جزئیات تنظیم بازار را اعلام کرد: ارایه سبد کالا به مردم در ماه رمضان
سرکنسول روسیه اعلام کرد: راه اندازی نیروگاه بوشهر تا دو ماه دیگر
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