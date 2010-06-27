مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

با آغاز توزیع کارت؛ جزئیاتی از برگزاری کنکور سراسری سال 89 دانشگاه‌های دولتی اعلام شد

از سوی وزیر نیرو اعلام شد؛ میزان جریمه دهک‌های پرمصرف برق

پورمحمدی: به خاطر اختلاف سلیقه نباید به یکدیگر بدبین شویم

ایران :

احمدی نژاد: شرایط گفتگو را در این هفته اعلام می‌کنیم

پرداخت سود سهام عدالت به 900 هزار تهرانی

وزیر بهداشت خبر داد؛ کاهش ساعت کار پرستاران تا آخر تیر

اسرار:

رهبر معظم انقلاب: روشن کردن افکار عمومی و آگاهی بخشی نیاز امروز جامعه است

محمدرضا باهنر خبر داد:‌ اصولگرایان نام آشنا داوری صحنه را عهده دار شوند

موافقت دادستان تهران با مرخصی نوری‌زاد و مرعشی

تفاهم:

7 پیشنهاد ایران به بانک توسعه اسلامی

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی: حذف سهمیه بندی بنزین قطعی نیست

همکاری ایدرو و ایمیدرو برای ساخت 7 نیروگاه برق



تهران امروز:

ایران آماده نبرد بنزین

مقام معظم رهبری: دشمنان توان زورگویی با ملت ایران را ندارند

بیش از 100 کشته در اولین سفرهای تابستانی



جام جم :

گرمان غافلگیر کننده؛ آغاز خاموشی‌ها

رهبر معظم انقلاب: مراقب باشیم؛ با ابزار دین وارد شده‌اند

آغاز تابستان بدون بودجه غنی سازی اوقات فراغت

جوان:

جدال انبوه سازان و مهندسان بر سر مسکن صنعتی

استقبال گسترده دانش‌آموزان و دانشجویان از مراسم اعتکاف

میخ کنگره آمریکا بر تابوت دیپلماسی اوباما



جهان صنعت:

آغاز ماراتن مجلس برای مقابله با کلی گویی در برنامه پنجم؛ دولت به ارزیابی و نظارت تن بدهد

وزیر نیرو اعلام کرد؛ برق تجاری 30 درصد گران شد

کاهش رقم ایجاد هر شغل؛ زوارت صنایع 100 میلیون تخفیف داد



حمایت:

رهبر معظم انقلاب اسلامی: اقتدار واقعی حق ملت ایران است

رئیس ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت کشور: بنزین تک نرخی می‌شود

معاون اول قوه قضائیه: تضمین حاکمیت سیاسی و اجتماعی در گرو اجرای عدالت است



خبر:

در راستای دیپلماسی هسته‌ای و در پاسخ به غرب؛ احمدی نژاد فردا شرایط مذاکره را اعلام می‌کند

رهبر معظم انقلاب اسلامی: روزگار تحقیر ملتها توسط استعمار، سپری شده است

رفتار افراطی در میان بخشی از جناح اصولگرا بحث انگیز شده است؛ اصولگراهای نگران



خراسان:

اظهارات متناقض 2 مسئول درباره حذف سهمیه بنزین

اساسنامه شرکت نفت؛ از مجلس‌ها اصرار، از دولتها انکار

کنگره آمریکا طرح تشدید تحریم ایران را تصویب کرد



دنیای اقتصاد:

دامنه نوسان قیمت سهام افزایش یافت؛ فرصت سازی جدید در بورس

ردیابی خانه‌های خالی کلید خورد؛ برنامه کنترل بازار اجاره مسکن

نحوه عرضه بنزین پس از قانون یارانه‌ها



شرق:

دیدار خانواده‌های شهدای هفتم تیر با سید حسن؛ معیشت مردم دغدغه خمینی جوان

در نامه‌ای از سوی شورای شهر به سازمان زندانها؛ درخواست گزارش وضعیت بازداشتگاه‌ها و زندانهای تهران

تصویب تحریم‌های یکجانبه واشنگتن علیه ایران؛ بن بست گفتگو



فرهنگ آشتی:

نظرسنجی از مردم برای اجرای طرح عفاف و حجاب

آمادگی آمریکا برای غنی سازی اورانیوم در ایران

از سوی آموزش و پرورش اعلام شد: ابلاغ مصوبه استخدام 40 هزار معلم



فرهیختگان:

ظهور دوباره اصلاح طلبان در شمایلی جدید

گزارش جهانی مواد مخدر منتشر شد؛ مصرف 42 درصد تریاک جهان در ایران

دیدار اوباما و مدودف؛ حمایت آمریکا از عضویت روسیه در wto



کاروکارگر:

رهبر انقلاب با اشاره به ضرورت درس گرفتن از زندگی امیرالمومنین(ع): آگاهی بخشی و روشن کردن افکار عمومی از نیازهای اصلی جامعه و دنیای اسلام است

کارشناسان غربی با اشاره به مصوبه کنگره آمریکا: ایران توان دور زدن تحریم‌ها را دارد

اختلافات ارضی عربستان و امارات بالا گرفت



کیهان:

رهبر معظم انقلاب در دیدار پرشور مردم استان بوشهر: بصیرت توده مردم گاه بیشتر از برخی خواص است

حامد کرزای فاش کرد: سود 100 میلیارد دلاری اشغالگران افغانستان از مواد مخدر

گسترش بحران در اروپا؛ اعتصاب و تظاهرات ضد دولتی ایتالیا، فرانسه و اسپانیا را فرا گرفت

گسترش صنعت:

راه اندازی بزرگترین کارخانه تولید دیوار پیش ساخته خاورمیانه

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی: رشد 150 درصدی صادرات لوازم خانگی

تسهیلات دولت فقط برای واحدهای شناسنامه‌دار

همشهری:

رهبر معظم انقلاب اسلامی: بسیاری از مشکلات با بصیرت مردم حل شده است

طرح گسترده شهرداری برای آموزش 87 هزار راننده حمل و نقل عمومی تهران

بودجه ترخیص واگن‌های مترو، در بلاتکلیفی



هدف واقتصاد:

از سوی وزیر اقتصاد به بانک توسعه اسلامی ارایه شد؛ 7 پیشنهاد ایران برای طراحی مجدد نظام مالی جهان

رئیس جمهور: ایران هفته آینده شرایط گفتگو با 1+5 را اعلام می‌کند

ضیغمی جزئیات تنظیم بازار را اعلام کرد: ارایه سبد کالا به مردم در ماه رمضان

سرکنسول روسیه اعلام کرد: راه اندازی نیروگاه بوشهر تا دو ماه دیگر



