به گزارش خبرگزاری مهر، مسئولان باشگاه استیل آذین روز جمعه در جمع بازیکنان تیم فوتبال این باشگاه حاضر شدند. در ابتدای این نشست که با حضور هدایتی و اعضای تیم فوتبال بزرگسالان باشگاه برگزار شد صادق درودگر سرپرست تیم فوتبال استیل آذین گزارشی از آخرین وضعیت تیم در اردوی آماده سازی و تمرینات ارائه داد و توجه مسئولان باشگاه خصوصا هدایتی و آجورلو را عامل موفقیت این تیم در فصل آتی دانست.

هدایتی هم ضمن تشکر و قدردانی از زادمهر، سرپرست اسبق تیم فوتبال این باشگاه انتخاب درودگر به عنوان سرپرست جدید باشگاه را یک اقدام حساب شده و منطقی دانست که می تواند موجب موفقیت بیشتر استیل آذین در فصل جدید شود.

حسین هدایتی ابتدا از تلاش های صورت گرفته در مجموعه باشگاه و همچنین اعضای تیم بزرگسالان تشکر کرد و گفت: استیل آذین شرایط خوب و حرفه ای در فصل جدید دارد و از این تیم انتظارات بیشتری به وجود آمده که باید برای پاسخ دادن به این انتظارات تلاش کنیم. از شما می خواهم در این مبارزه جوانمردانه و سالم ورزشی از ابتدا پرقدرت ظاهر شوید.

هدایتی با حمایت از مدیرعامل باشگاه استیل آذین گفت: آقای آجورلو از مدیران با سابقه فوتبال ایران هستند و با حضور و درایت ایشان به موفقیت بیشتر استیل آذین امیدواریم. من با قدرت و همه توان از ایشان حمایت می کنم و از همه اعضای تیم می خواهم با کادر مدیریتی و اعضای باشگاه در تعامل کامل قرار داشته باشند.

مالک باشگاه استیل آذین کسب عنوان قهرمانی را هدف استیل آذین در فصل جدید دانست و گفت: هدف ما در این فصل تنها قهرمانی است و می خواهم در راه رسیدن به این هدف یکدل و هم قسم باشید. خطاب به همه اعضای تیم و بازیکنان با صراحت می گویم اگر دل کسی با ما نیست همین امروز می تواند برود و در کنار استیل آذین نباشد. همینطور اگر کسی قهرمانی را هدف خودش قرار نداده و به این موفقیت فکر نمی کند می تواند از جمع ما جدا شود. هنوز فصل نقل و انتقالات به پایان نرسیده و می توان به درستی تصمیم گرفت. ما می خواهیم با یک مجموعه متحد و صمیمی برای قهرمانی تلاش کنیم.

رئیس هیئت مدیره باشگاه استیل آذین گفت: من هیچ درگیری، اختلاف و حاشیه ای را در مجموعه تیم نمی پذیریم و با هر اتفاق حاشیه ای برخورد می شود. تفاوتی هم ندارد که مقصر در هر اختلافی چه کسی بوده و از نظر ما هر دو طرف مقصر هستند و جریمه خواهند شد. امیدوارم در طول فصل شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.

حسین هدایتی در پایان گفت: من معتقدم فوتبال بدون تماشاگر جذاب و زیبا نیست. برای آوردن هواداران خود به ورزشگاه برنامه ویژه ای داریم که در این خصوص به زودی اطلاع رسانی لازم صورت می پذیرد. وقت آن رسیده که فوتبال دوستان به بخش خصوصی در فوتبال اعتماد کنند.